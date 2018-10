Satmarean urmarit international, depistat si incarcerat de politistii Sectiei 1 Grosi

Marti, 23 octombrie, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Grosi au depistat un satmarean in varsta de 35 de ani, urmarit international. Pe numele sau organele judiciare din Ungaria au emis mandat european de arestare pentru comiterea de infractiuni contra patrimoniului. Pentru depistarea celui in cauza, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare, obtinute prin intermediul Biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – Inspectoratul General al Politiei Romane, conform IPJ Maramures. Cel in cauza a fost retinut si prezentat Parchetului de pe langa…