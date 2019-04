Domnule judecator, va rog sa luati in seama ca textul de mai jos este un pamflet, adica un text literar din specia lirica, in care autorul isi exprima direct, mai frust si mai expresiv, propriile sentimente si idei, fara pretentia de a avea perfecta dreptate sau de a fi pe placul tuturor. In cazul in care voi fi dat in judecata pentru calomnie, va declar ca voi prezenta acest text ca proba a nevinovatiei mele, in respectivul eventual proces, dovedind, pu (...)