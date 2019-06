Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 31 mai, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) celebreaza Ziua Mondiala fara Tutun (ZMFT), fiind o oportunitate pentru creșterea gradului de conștientizare in randul populației privind efectele nocive ale consumului de tutun și ale fumatului pasiv, precum și pentru descurajarea utilizarii…

- In 2015 a fost fixat ca obiectiv global accesul fiecare persoane de pe planeta la energie verde accesibila in 2030. Cu toate acestea, fara un angajament politic puternic, aproximativ 650 milioane de persoane nu vor avea acces la electricitate nici in anul 2030, majoritatea in Africa sub-sahariana,…

- Vaccinurile reprezinta cea mai eficienta metoda de prevenire a 30 de boli infectioase si datorita lor, intre 2 si 3 milioane de vieti sunt salvate anual, la nivel global. Vaccinurile ofera protectie nou-nascutilor, sugarilor, copiilor, dar si adultilor si sunt esentiale nu doar pentru sanatatea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a elaborat un plan prin care intentioneaza sa reduca la jumatate numarul persoanelor care mor in urma muscaturilor de sarpe, de la nivelul actual estimat la 138.000 de cazuri pe an, relateaza marti dpa. Otravirea prin muscatura de sarpe reprezinta o boala neglijata…

- Piața este un loc unde viața are un farmec aparte, inclusiv in preajma Paștelui insa piața de legume și fructe, unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei mondiale, presupune și un paradox. Deși alimentația ecologica este promovata intens, datele furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații…

- Asociatia pentru Protectia Consumatorilor InfoCons susține ca masa de Paști și de 1 Mai poate ajunge chiar și la 262 E-uri, 55 grame de sare și 50 grame de zahar. Potrivit InfoCons, cantitatea de sare recomandata de catre Organizația Mondiala a Sanatații este de 5 grame/zi. In acest context, la o singura…

- Acest indemn la acțiune pleaca de la faptul ca, in ciuda eforturilor globale de a incuraja oamenii sa nu inceapa sa fumeze sau sa renunțe la fumat, Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza ca in 2025 va exista un numar similar de fumatori cu cel actual. Jacek Olczak, Chief Operations Officer al Philip…

- Poluarea aerului ucide aproape noua milioane de oameni in fiecare an, cu peste 1,6 milioane mai mult decat fumatul. Un nou studiu arata ca 8,8 milioane de decese la nivel mondial pe an pot fi atribuite poluarii aerului. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anuntase ca fumatul a ucis 7,2 milioane de…