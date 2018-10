Satelit franco-chinez, plasat cu succes pe orbită Noul satelit va permite observarea oceanelor si prognoze mai bune pentru furtuni si cicloane, relateaza AFP. O racheta Longue Marche-2C a decolat la ora locala 08.43 (00.43 GMT) de la baza de lansare de la Jiuquan (nord-vest), avand la bord CFOSAT (China-France Oceanography SATellite), a anuntat Administratia de stat pentru stiinta, tehnologie si industrie a apararii nationale. Dispozitivul de circa 650 de kilograme va avea drept misiune studierea vantului si a valurilor de la suprafata marilor 24 de ore din 24, ameliorand astfel previziunile meteorologice marine. De asemenea, el va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

