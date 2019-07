Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu pe un teren militar - folosit de catre nazisti, armata sovietica, iar apoi de catre fortele germane - a condus la evacuarea mai multor sate, in estul Germaniei, iar tone de munitie ingropata faceau situatia imprevizibila, relateaza AFP.

- Președintele Consiliului European a declarat, in contextul summitului G20 desfașurat la Osaka in Japonia, ca liderii europeni sunt in momentul de fața „mai aproape” de un acord privind numirile in principalele funcții-cheie din instituțiile Uniunii Europene. Donald Tusk spune insa ca o decizie va fi…

- ROMÂNIA - GERMANIA EURO U21 | România U21 joaca la ora 19:00 cu Germania U21 în semifinala EURO 2019. Conform prognozei meteo de ultima ora, la ora partidei vor fi 37 de grade Celsius, iar Bologna este sub Cod portocaliu de canicula

- Sute de persoane au fost evacuate, marti, dintr-un tren blocat in gara Aeroportului din Dusseldorf (vestul Germaniei), din cauza defectarii sistemului de aer conditionat pe fondul temperaturilor foarte ridicate, scrie digi24.

- Pompierii care incercau sa stinga un incendiu ce a cuprins o suprafata de 100 de hectare de teren la nord de orasul german Cottbus au fost nevoiti sa recurga la aviatie din cauza prezentei munitiilor pe locul unde s-a aflat odata o fosta baza militara. Politia federala a confirmat ca desfasoara alte…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Dl.Iohannis se crede proprietarul summit-ului de la Sibiu asa cum Tiriac este proprietarul turneului de la Madrid. Dar diferenta este de la cer la pamant: Iohannis doar se crede, Tiriac chiar este; Iohannis s-a improprietarit pe un eveniment platit din bani publici, in timp…

- O familie din localitatea Todiresti a fost evacuata de pompieri, dupa ce casa in care locuia a fost inundata in urma precipitatiilor abundente inregistrate in zona. De asemenea, potrivit unei informari transmise de Institutia Prefectului Vaslui, in localitatea Huc s-a intervenit pentru…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, numarul unu mondial, s-a retras de la turneul WTA de la Stuttgart (Germania), inaintea semifinalei cu estonianca Anett Kontaveit, din cauza unei leziuni musculare in zona abdominala, informeaza AFP. "Nu cred ca as putea servi. Este o contractura…