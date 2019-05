Sat de poveste în Romania unde poți cumpăra o casă cu un SALARIU! Aici mai trăiesc doar 7 oameni. Sat de poveste in Romania unde poți cumpara o casa cu un SALARIU! Aici mai traiesc doar 7 oameni. Gherdeal este un sat de poveste in Romania. Deși nu prea vezi fața de om pe aici și ți se pare ca ești la capat de lume, acest sat este considerat un colț de rai. Se afla aproape de granița dintre județele Sibiu și Brașov, imediat dupa satul Cincu. Aparține de comuna Bruiu, iar aici mai traiesc doar 7 oameni. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat. Agentia Mara International Tour va propune un nou circuit: Portugalia- plecare cu avionul din Budapesta In total sunt 112… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

