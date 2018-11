Șase zile de acțiuni rutiere în județul Arad ARAD. Polițiștii Serviciului Rutier, impreuna cu polițiștii din cadrul tuturor orașelor din județ au desfașurat, saptamana trecuta, o acțiune de amploare pe raza județului Arad, pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunea s-a desfașurat in perioada 12-18 noiembrie, in cadrul acesteia polițiștii sancționand abaterile de la normele rutiere care cauzeaza, in mod frecvent, accidente grave și mortale, atat in județul Arad, cat și la nivel national: viteza excesiva, neacordarea de prioritate și indisciplina in trafic a pietonilor și bicicliștilor. „In urma activitaților… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

