Şase tribunale au fost ţinta unor ameninţări cu bombă In urma acestor amenintari, politia a evacuat unul dintre tribunale aflat in orasul Wiesbaden, dupa ce la sediul institutiei a fost gasit un colet suspect, potrivit presei germane. Fortele de securitate au intervenit si in alte tribunale din orasele Magdeburg si Erfurt, precum si in Kiel, relateaza publicatia germana Hannoversche Allgemeine Zeitung. Inca un tribunal, din Saarbruecken, aflat in apropiere de frontiera cu Franta, a fost inchis dupa ce s-a descoperit un e-mail care avertiza ca in tribunal ar fi fost o bomba, potrivit publicatiei Bild. Ulterior, politia a anuntat ca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tribunale din Germania au fost evacuate, vineri, dupa ce oficialii au primit amenințari cu bomba, a informat cotidianul Hannoversche Allgemeine Zeitung, informeaza Reuters.Tribunalele din orașele germane Erfurt și Magdeburg au fost evacuate dupa ce au primit mesaje in care erau amenințați…

- SKAI este unul dintre cele mai importante canale tv din Grecia si face parte dintr-un grup media care mai include un post de radio si este afiliat cu cotidianul influent Kathimerini. Politia a precizat ca un dispozitiv improvizat a explodat in apropierea cladirii SKAI la ora locala 02.35, dupa avertismente…

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Cetateanul francez considerat autorul atacului de marti seara de la Strasbourg a fost inchis in Germania in 2016 si in 2017 pentru furt si anul trecut a fost expulzat in Franta, a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Biroului pentru anchete penale al politiei germane, BKA, transmite Reuters. Suspectul…

- Zeci de mii de oameni au participat, in week-end, la manifestațiile antiguvernamentale care au avut loc pe strazile din Paris. Unul dintre incidentele petrecute in timpul protestelor violente a ajuns viral pe internet. Autoritațile franceze au fost criticate dupa ce un clip filmat in timpul protestelor…

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala, informeaza site-ul publicatiei Markische Allgemeine (MAZ).

- Politia germana a evacuat marti dimineata sediul postei din centrul orasului Frankfurt pe Oder, in urma unei amenintari cu bomba, dar pana in acest moment nu exista indicii ca amenintarea ar fi reala. Echipe de genisti cerceteaza cladirea si zona centrala a orasului. Pana in acest moment nu s-au descoperit…

- Autoritatile au ajuns la domiciliul din Katonah, New York, dupa ce au primit un apel despre un pachet suspect la ora locala 15:45, a informat Times. "Un angajat al resedintei a deschis pachetul, dezvaluind ceea ce parea a fi un dispozitiv exploziv", a transmis politia intr-o declaratie catre Times.…