Șase țări arabe, demonstrație de forță militară Aceasta demonstratie a avut loc la baza militara Mohamed Naguib, una dintre cele mai mari din Africa si Orientul Mijlociu, situata la al-Hammam, langa Alexandria.



Forte armate din Egipt, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrein, Kuweit si Iordania au desfasurat aici tancuri si avioane si au lansat rachete la tinta in mijlocul desertului.



De o saptamana pana vineri, aceste exercitii comune, denumite 'Scutul arab 1' ('Shield of Arabs 1'), au demonstrat 'capacitatea de lucru colectiva a diferitelor forte', potrivit unui comunicat al armatei egiptene publicat miercuri.

