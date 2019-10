Stiri pe aceeasi tema

- Traficul auto a fost restricționat pe DN2 E85 in localitatea Oreavu, din cauza unui accident rutier. Este vorba despre o coliziune fața-spate, in care au fost impliate trei autoturisme. Doua persoane au fost ranite. In timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN2 E85 din direcția Buzau catre Ramnicu Sarat,…

- Un grav accident de circulație, soldat cu patru victime, s-a produs luni dupa-amiaza in zona localitații Aluniș, din județul Buzau. O persoana a fost ranita grava, cu șanse mici de supraviețuire. Doua mașini s-au ciocnit frontal, dupa ce un tanar șofer a pierdut controlul volanului și a patruns pe contrasens.…

- Traficul rutier pe DN1B Buzau – Ploiesti a fost blocat intre Lipia si Merei, din cauza unui accident de circulatie in care au fost implicate doua autoturisme. Soferii si o pasagera au fost preluati de ambulante si transportati la spital.

- Trei persoane, intre care și o fetița in varsta de trei ani, și-au pierdut viețile in urma unui accident cumplit ce a avut loc pe DN2, in zona localitații Mihailești, Buzau. Alte trei persoane au fost ranite grav, potrivit IPJ Buzau.

- Un accident rutier in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni dupa-amiaza, pe DN2 E85, in zona rondului de la Autorolla. Trei persoane au fost preluate de ambulante si transportate la spital. O a patra persoana ranita a refuzat internarea.

- Potrivit politistilor, dramaticul eveniment rutier s-a produs din vina unui sofer din Galati. Acesta a adormit la volan in apropiere de localitatea Valea Canepii (judetul Braila) si a patruns cu masina pe contrasens, izbindu-se cu doua autoturisme care venea din sens opus.

- Patru persoane au fost ranite, fiind transportate la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier care a avut loc in municipiul Sibiu, din cauza unui sofer care nu s-a asigurat cand a schimbat banda si a lovit alte doua autoturisme, potrivit Politiei. “In municipiul Sibiu, strada Balea, un…

- Mai multe echipaje de descarcerare și prim ajutor au intervenit la un accident produs pe șoseaua Gherla – Dej, in zona localitații Nima. Din primele informații, miercuri in jurul orei 14,30 s-a produs un accident rutier, in care a fost implicat un autotren inmatriculat in județul Arad și doua autoturisme.…