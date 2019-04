Cel putin sase persoane au fost ranite luni seara intr-o busculada produsa in timpul unei ceremonii funerare organizate la Los Angeles pentru rapperul Nipsey Hussle, impuscat mortal duminica in fata magazinului sau din sudul orasului, relateaza marti AFP. Sute de persoane s-au adunat pentru a aduce un omagiu rapperului in apropierea locului in care a fost impuscat de un barbat cautat in continuare de politie. Din motive necunoscute, o busculada s-a produs in jurul orei 20:00 (03:00 GMT), in care mai multe persoane au fost ranite, dintre care cel putin doua grav, potrivit pompierilor din Los Angeles…