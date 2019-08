Stiri pe aceeasi tema

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite. Sase politisti au fost impuscati in statul Philadelphia, dupa ce un individ a deschis focul asupra agentilor in timpul unei operatiuni. Ulterior,...

- Politia americana a confirmat moartea a zece persoane, intre care si agresorul si 16 raniti in urma unui schimb de focuri in apropierea unui bar. Politia incearca sa il identifice pe agresor, a informat Lt.Col. Matt Carper.

- Noua persoane si atacatorul au fost ucise intr-un schimb de focuri in Dayton, Ohio (nord-vestul Statelor Unite), a anuntat politia duminica dimineata. ''Atacatorul este mort. Alte noua persoane au fost ucise. Cel putin 16 persoane au fost spitalizate din cauza ranilor'' , a declarat politia pe Twitter.…

- CBP confisca aproape 20 de tone de cocaina la Philadelphia, cea mai mare cantitate de droguri confiscata in istoria de 230 de ani a institutiei. CPB a estimat anterior ca era vorba despre 16,5 tone de cocaina, insa in urma ultimelor cantariri cantitatea era cu mult mai mare, de 39.525 de livre (aproape…

- Autoritatile americane au capturat peste 17 tone de cocaina, estimate la aproximativ 1 miliard de dolari, in portul din orasul Philadelphia, statul Pennsylvania. Aceasta captura de droguri este a treia ca marime din istoria SUA.

- Doi dintre raniti se afla in stare critica, a declarat Jason Evans, purtatorul de cuvant al serviciului de pompieri din Dallas. Fotografii ale scenei accidentului au aratat un bloc cu cinci etaje si un garaj puternic avariate de macaraua prabusita. Un meteorolog a declarat pentru postul…