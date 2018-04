Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane, dintre care cel putin sase politisti, au fost ucise duminica in cursul unei operatiuni ce viza reprimarea unei revolte dintr-o inchisoare din statul Veracruz, in estul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Revolta s-a produs in penitenciarul La Toma, situat in…

- Șapte polițiști au fost uciși duminica in timpul unei operațiuni de suprimare a unei revolte intr-o inchisoare din statul Veracruz, estul Mexicului, au declarat autoritațile locale, relateaza AFP.

- Doua persoane au fost ranite usor intre-un accident produs cu putin timp in urma pe DN6, intre Cosoveni si Leu. Din primele informatii ale IPJ Dolj, soferul unui Aro a efectuat o manevra de intoarcere fara sa se asigure si ...

- Cel putin 89 de persoane au fost ranite, iar alte patru au fost retinute in timpul protestelor fata de arestarea lui Carles Puigdemont, dupa ce fostul lider catalan a fost retinut in Germania in baza unui mandat de arestare international emis de Spania, scrie News.ro, citand Sky News.

- Circa 40 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, ca urmare a unui incendiu puternic care a avut loc intr un centru comercial din Kemerovo.Se pare ca incendiul a izbucnit intr o sala de cinema, distrugand peste 1.000 de metri patrati din centrul comercial. 37 de persoane au decedat in…

- Un grav accident de circulație a fost provocat, astazi, de un consilier local PSD din Banat. Este vorba de Florin Bogdea, care deține funcția de director al Liceului Tehnologic “Dacia” din Caransebeș și este liderul grupului PSD din consiliul local din oraș. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Victor, un politist din Constanta, isi dedica timpul liber salvarii cainilor aflati in dificultate. Fie ca sunt pierduti, abandonati sau raniti in urma luptelor ilegale, cainii primesc o a doua sansa.Darius Victor Maftei are 35 de ani si este agent de politie in cadrul IPJ Constanta si dresor canin…

- Tragedia s-a petrecut in Thailand. Politia a declarat ca autobuzul cobora pe un deal din centrul tarii, cand a intrat in coliziune cu un camion. Autobuzul s-a rupt in doua, iar pasagerii nu au avut nicio șansa.In plus, fața de cei 18 morți anunțați in urma cu puțin timp, inca 33 de pasageri…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele cercetari…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite duminica dupa amiaza, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac, cele trei victime fiind transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, o femeie in varsta de 36 de ani care…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s-a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP. "Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite. Alte 21…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP. 'Sase manifestanti au avut nevoie de ingrijiri medicale,…

- Traficul rutier este blocat pe DN 25 Galati-Tecuci, intre localitatile galatene Vames si Tudor Vladimirescu, din cauza unui grav accident de circulatie in urma caruia au rezultat cinci victime, doua in stare foarte grava. La fata locului s-au deplasat trei ambulante si un echipaj ISU de la descarcerare,…

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, dupa ce doua autoturisme și un TIR s-au ciocnit. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, Carmen Livia Jucan, a declarat…

- Incidentul s-a produs la Diyatalawa, la 190 km la est de capitala economica a tarii, Colombo. Originea exploziei nu este cunoscuta deocamdata, dar politia face cercetari in acest caz. Politistii incearca sa afle daca nu cumva o grenada ar fi fost prost manipulata si astfel ar fi produs explozia. …

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, relateaza News.ro, citand AFP.

- Un tanar de 27 de ani din Republica Moldova este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns pe contransens cu masina pe care o conducea, lovind in plin o autoutilitara care circula regulamentar.

- Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina si un TIR au intrat in coliziune. Accidentul rutier a avut loc joi dimineata, pe E-85, pe raza localitatii Darmanesti. Dupa producerea coliziunii, soferul TIR-ului, un cetatean turc, a parasit locul accidentului. Acesta a fost identificat de politisti…

- Nouasprezece persoane - 17 barbati si doua femei - si-au pierdut viata si cateva zeci au fost ranite dupa ce un autobuz cu etaj s-a rasturnat pe o sosea in Hong Kong sambata, potrivit politiei, relateaza AFP si DPA. In imaginile difuzate de media locale de la locul accidentului se poate…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a cerut…

- Nikita Belikh, care a condus regiunea centrala Kirov timp de sapte ani pana a fost retinut intr-un restaurant din Moscova in 2016, a fost acuzat ca a oferit protectie pentru proiecte de investitii in schimbul mitei. Timpul pe care l-a petrecut in arest preventiv se va scadea din pedeapsa…

- "Viata a patru raniti prin impuscare este in pericol", a declarat pentu AFP parchetul, precizand ca alti sase migranti au fost raniti in urma unor "lovituri ca bare de fier" intr-o noua incaierare joi seara. Alti trei migranti au fost raniti intr-o prima incaierare la inceputul dupa-amiezii. Un prim…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Incidentul a avut loc in zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla la aproximativ 20 de minute de mers de gara centrala. Politia olandeza a confirmat ca exista "multiple victime". Cel putin doua persoane au fost transportate la spital, cu rani grave. Atacatorii sunt in…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Cel puțin 16 persoane au fost ranite in orașul australian Sydney, unde un tren de navetiști a ratat oprirea in gara. Garnitura a oprit brusc in stația Richmond, lovind tampoanele de la capat de linie. Accidentul s-a produs la o ...

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Cel putin 48 de persoane, dintre care 43 de copii, au fost ranite marti dimineata in orasul german Eberbach, din landul Baden-Wuerttemberg (sud-vest), intr-un accident in care a fost implicat un autobuz scolar, relateaza AFP si DPA. In total, ”zece persoane” au fost grav ranite, a indicat intr-un comunicat…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Poliția a confirmat ca 72 de persoane au fost ranite, acestea fiind transportate la trei spitale din Jakarta. Agentia chineza Xinhua a relatat ca zeci de persoane, majoritatea femei, au fost ranite in accident, fiind transportate la spital. Un intreg etaj al Bursei de Valori, situate in inima capitalei…

- Opt elevi si o profesoara au fost raniti luni intr-o scoala din Rusia in regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit intreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE. Alte media ruse informeaza ca bilantul atacului este…

- O barca de mare viteza a explodat în Thailanda. Ambarcațiunea. în care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, în fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt în stare grava, conform Reuters.…

- Cel putin doua persoane au murit, 65 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3, care s-a produs duminica dimineata in sudul statului sud-american, scrie agerpres.ro.

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un șofer, in varsta de 39 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident in municipiul Bistrița. Acestuia i-a fost intocmit dosar penal pentru vatamare din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…

- Accidentele rutiere din prima zi a anului 2018 au luat viata a doua persoane, iar alte 15 au fost ranite. Un caz a avut loc in satul Zagarancea, raionul Ungheni. Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…