Șase personaje și destinații cu povești înfiorătoare, pe care merită să le descoperi de Halloween Superstitiile si poveștile fantastice sunt de cand lumea, dar te-ai intrebat vreodata care este originea celor mai populare personaje cu care te intalnești in fiecare an de Halloween? Echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie la nivel global momondo.ro a selectat șase dintre cele mai cunoscute personaje a caror infațișare face ocolul lumii in fiecare an de Halloween și dezvaluie care sunt locurile legate de istoria acestora. Vampirii: Dracula – Romania De mii de ani s-au transmis, din generație in generație, legende ale vampirilor care sug sangele oamenilor, dar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

