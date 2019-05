Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, șase persoane, printre care și un preot, au fost omorate in urma unui atac sangeros la o biserica din Burkina Faso, Africa. Dupa tragedia petrecuta in lacașul de cult, atacatorii au incendiat apoi mai multe magazine, un restaurant și un vehicul.

- Patru persoane au fost împușcate mortal luni în urma unui atac armat care a avut loc în orasul Penticton, din regiunea British Columbia, Canada, iar un suspect este în custodie, a anuntat într-un comunicat Poliția Regala canadiana (RCMP), scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a declarat ca se așteapta ca economia Italiei sa inceapa din nou sa creasca in al doilea semestru al anului, atunci cand vor incepe sa se faca simțite efectele masurilor economice luate de Guvern, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Produsul Intern…

- Mai multe regiuni din Venezuela s-au confruntat luni cu o noua pana de curent, pe care autoritațile au atribuit-o unui „atac” asupra barajului electric principal al țarii, a declarat Jorge Rodriguez, ministrul Informațiilor din Venezuela, citat de Mediafax și Reuters. A doua pana de curent…

- Drapelele au fost coborate in berna la institutiile guvernamentale din Olanda, marti, la o zi dupa ce un barbat a deschis focul intr-un tramvai in orasul Utrecht, atac soldat cu trei morti si cinci raniti, relateaza Reuters. Un suspect - Gokmen Tanis, in varsta de 37 de ani, de origine…

- UPDATE, ora 14:18 Autoritatile olandeze banuiesc ca cel putin o persoana a fost ucisa in timpul unui incident armat produs luni intr-un tramvai in orasul Utrecht, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei olandeze, citata de Reuters. Separat, postul de televiziune public olandez NOS a informat ca…