- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca in judetul Prahova, pe DN1 la kilometrul 107 400 de metri localitatea Comarnic , a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme.In urma evenimentului 2 persoane au fost ranite usor. Se circula pe un fir,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, circulatia rutiera pe DN1A Ploiesti ndash; Brasov va fi intrerupta in data de 1 Decembrie 2018, in intervalul orar 14.00 ndash; 15.00, pe tronsonul kilometric…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate sapte autovehicule, circulatia pe sensul catre Ploiesti al DN1 Brasov ndash; Ploiesti este intrerupta la kilometrul 86 900 de metri, pe raza localitatii Banesti, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, circulatia pe sensul spre Brasov al DN 1 se desfasoara ingreunat doar pe acostament , pe Centura de Vest a municipiului Ploiesti, judetul Prahova, din cauza unui accident.Un pieton, care traversa neregulamentar,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri pe DN1 Ploiesti – Brasov la kilometrul 108(localitatea Comarnic), din cauza unui accident.O femeie care s-a angajat in traversarea…

