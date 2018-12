Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, marți seara, in urma unui accident produs pe DN1A, in Prahova. Doua mașini s-au ciocnit din cauza ca unul dintre șoferi nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, accidentul a avut loc in localitatea Curtea de Arges.In urma impactului dintre cele doua autovehicule mai multe victime aflate in autoturism au ramas incarcerate, iar la momentul sosirii echipajelor medicale doi dintre raniti, barbati,…

- Patru persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii dintre doua mașini, pe DN 2 Roman - Suceava, pe raza localitatii Tetcani, județul Neamț. Traficul rutier este oprit in zona accidentului conform mediafax. Potrivit reprezentanților ISU Neamț, in cele doua mașini erau cinci persoane, patru…

- Cel putin 40 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce doua autobuze au intrat in coliziune frontala joi dupa-amiaza in centrul Germaniei, informeaza site-ul BR24.de.Accidentul a avut loc in zona Ammerndorf, in apropierea orasului Nurnberg. Citește și: Jandarmeria…

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total sase persoane, intre care doi copii.

- Un accident de circulație, soldat cu trei persoane ranite, s-a petrecut aseara, in jurul orei 20:30, pe centura ocolitoare de la Apahida. Din primele informații, un barbat in varsta de 66 de ani din Hunedoara, in timp ce conducea un autovehicul dinspre Cluj-Napoca inspre Jucu, nu s-ar fi asigurat corespunzator…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat luni sa intervina pentru a transporta la un spital din Capitala victimele unui accident rutier produs pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, a declarat, pentru AGERPRES, seful Politiei...

- Trei persoane au murit si cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua masini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din judetul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit si alte doua au fost ranite grav.