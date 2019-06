Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.

- In data de 11.06.2019, in jurul orei 11:30, un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Santamaria-Orlea, in timp ce conducea un autoturism pe strada Sarmizegetusa, la intersecția cu strada Independenței, nu a respectat semnificația indicatorului „cedeaza trecerea” și nu a acordat prioritate de…

- Viața a fost crunta cu o adolescenta care și-a pierdut iubitul in varsta de doar 18 ani, la doar patru saptamani de cand a fost diagnosticat cu o forma de cancer, iar medicii i-au dat șase luni de viața.

- Karla Karina Galvan Gonzalez a murit la cateva ore dupa ce a suferit intervenția estetica. Aceasta a incetat din viața la o clinica din Monterrey. Cel care i-a facut intervenția estetica a fost un med pediatru, care nu avea pregatirea necesara pentru a realiza operații de acest tip. Dupa operație,…

- Opt persoane si-au pierdut viata duminica in timpul furtunilor puternice care au lovit sudul Statelor Unite, relateaza luni dpa. Potrivit mass-media, opt persoane, intre care trei copii, au murit in timpul tornadelor insotite de rafale de vant puternice si de inundatii in Texas si Louisiana. Doi copii…

- Trei persoane au murit duminica pe aeroportul Tenzing Hillary din Nepal, dupa ce un avion de mici dimensiuni a lovit în timpul decolarii un elicopter staționat pe pista, au anunțat reprezentanții aeroportului, citați de Reuters, conform Mediafax. Printre persoanele decedate se numara co-pilotul…

- Cinci muncitori au fost ucisi si trei raniti, vineri seara, intr-o explozie provocata de o scurgere de gaz intr-o uzina din provincia Shandong in estul Chinei, potrivit autoritatilor locale. Accidentul a avut loc intr-o fabrica de procesare a perlitei - un nisip de origine vulcanica folosit in special…