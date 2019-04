Șase persoane, între care patru copii, la spital după ce un șofer a intrat pe contrasens FOTO Doua mașini s-au ciocnit pe DJ682, intre localitațile Frumușeni și Fantanele din județul Arad. Coliziunea s-a prdus dupa ce unul dintre autoturisme a trecut de axul drumului pe sensul opus de mers. In urma ciocnirii, toate cele șase persoane implicate au ajuns la spital. In una dintre mașini se aflau o femeie și patru copii […] Articolul Șase persoane, intre care patru copii, la spital dupa ce un șofer a intrat pe contrasens FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

