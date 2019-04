Șase persoane, între care doi copii, au fost rănite în urma unui accident Șase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, vineri, in urma unui accident produs pe DN 72, in localitatea Dragodana, județul Dambovița, dupa ce un șofer a adormit la volan și a lovit o alta mașina, potrivit Mediafax. Potrivit Poliției Dambovița, șase persoane au fost ranite, pe DN 72, in Dragodana, dupa coliziunea dintre doua mașini. Citește și: Parcul acvatic de la Calimanesti va fi deschis saptamana viitoare „Șase victime, dintre care doi minori (de 3 li 10 ani) in urma accidentului. Li se acorda ingrijiri medicale la fața locului”, au transmis reprezentanții Poliției… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

