- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Doua masini cu sase persoane au ramas blocate, in noaptea de joi spre vineri, in zapada, pe un drum comunal din judetul Mehedinti. Soferii nu au mai putut inainta din cauza vizibilitatii reduse si a viscolului.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I – judetul Mehedinti au depistat un cetatean sloven care s-a prezentat la controlul de frontiera la volanul unui autoturism, marca BMW, ce era semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile…

- Pe DN6, la kilometrul 352+400 de metri, intre localitatile Drobeta – Turnu Severin si Orsova, din judetul Mehedinti, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate trei tiruri si un autoturism. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, carambol in urma caruia au rezultat…

- Nivelul Dunarii a depasit, marti, cotele de inundatie la Calafat si la Bechet (judetul Dolj), cu 8, respectiv 14 centimetri, in timp ce la Gruia (judetul Mehedinti) a depasit cotele de atentie cu 60 de centimetri.

- Incepand de maine dimineata (20 martie) pana in data de 31 martie, ora 16.00, judetul Mehedinți se va afla sub atentionare hidrologica Cod Galben, ce vizeaza cresteri importante de debite si niveluri pe sectorul Dunarii, in aval de Sistemul Hidroenergetic si de Navigatie “Portile de Fier” cu depasiri…

- Simularea examenelor de bacalaureat pentru clasele a XI-a și a XII-a, a debutat luni, 19 martie, cu proba de Limba și Literatura Romana, dar și cu boicotul profesorilor, nemulțumiți de faptul ca nu au fost rezolvate problemele salariale discutate in ultima vreme cu reprezentanții Guvernului. Și dascalii…

- Salariatii AJOFM Mehedinti au inceput actiunile de contactare a agentilor economici, in vederea identificarii locurilor de munca vacante, intr-un numar cat mai mare si din diferite domenii de activitate. AJOFM Mehedinți organizeaza vineri, 20 aprilie a.c., incepand cu ora 10.00, la Hotel Continental…

- In primele doua luni ale anului 2018, in urma serviciilor oferite de salariatii AJOFM Mehedinti, au fost incadrati in munca 772 someri, din care 258 femei. In functie de diferite criterii, structura numarului de someri angajati in perioada ianuarie-februarie 2018 se prezinta astfel: 486 cu domiciliul…

- La sfarsitul lunii februarie 2018, in evidentele AJOFM Mehedinti erau inregistrati un numar total de 9.700 șomeri, ceea ce corespunde unei rate a somajului in judet de 9,32 %. Din totalul de 9.700 someri inregistrati (din care 3.927 sunt femei), 1.860 sunt someri indemnizati (19,18%), iar 7.840 someri…

- Asociatia Fostilor Detinuti Politic, filiala Mehedinti, a organizat vineri, 9 martie 2018, la Drobeta Turnu Severin, un ceremonial de comemorare a tuturor luptatorilor anticomunisti din Romania. Ceremonia din ziua praznuirii celor 40 de Sfinti Mucenici din Sevastia Armeniei a inceput cu o slujba de…

- Politistii de investigatii criminale din Vanju Mare au descins la patru persoane banuite ca ar fi furat dintr-o locuinta, bani si bijuterii. Politistii Formatiunii Investigatii Criminale Vanju-Mare au identificat patru femei, banuite de sustragerea mai multor bunuri dintr-o locuinta de pe raza orasului…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, potrivit…

- Cațiva elevi de la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, au vazut cum se lucreaza intr-un service auto din UE si, in plus, au primit un atestat care le ofera posibilitatea sa se angajeze in orice tara din Europa. Ei au fost impresionati de modul de lucru…

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare. Avand in vedere temperaturile scazute din ultimele…

- Astazi, 27 februarie a.c., in 21 de unitați de invațamant din județul Mehedinți cursurile au fost suspendate din cauza intensificarilor de vant și a stratului consistent de zapada existent pe carosabil. Avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile și in urma consultarilor cu reprezentanții…

- Din cauza vantului puternic si a ninsorii abundente, noaptea trecuta, 6 autoturisme si un microbuz cu pasageri la bord au ramas inzapezite, in zona Tandarei-Fetesti. 31 de persoane au avut nevoie de ajutor din militarilor de la ISU.

- Luni, 26 februarie a.c., in doua unitați de invațamant din județul Mehedinți, Școala Primara Padina Mare și Școala Gimnaziala Eibenthal, cursurile au fost suspendate din cauza intensificarilor de vant și a stratului consistent de zapada existent pe carosabil. Avand in vedere aceste condiții meteorologice…

- 17 persoane din Drobeta-Turnu Severin au fost cazate in spațiul amenajat pentru oamenii fara adapost, din incinta Liceului Tehnologic Halanga. In ultimele zile, in internatul Liceului Tehnologic de la Halanga au fost cazate 17 fara adapost, unele fiind aduse de la unitațile medicale din Drobeta Turnu…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dimineata, in localitatea Dumbraveni, judetul Suceava, dupa ce soferul unui autoturism a derapat, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania.Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati. Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre orele 10.00-16.00, in centrele comerciale…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au descoperit, intr-un autoturism condus de un barbat din Mehedinti, 556 de litri de alcool, pentru care cel in cauza nu detinea documente legale. Alcoolul ar fi ajuns pe piața neagra din județ. In data de 21.02.2016,…

- Politistii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin efectueaza cercetari fața de un tanar din Mehedinți, banuit ca ar fi indus in eroare un barbat din aceeași localitate, prin folosirea fara drept a calitatii de functionar public. La data de 19 februarie…

- Crima intr-un azil de batrani din județul Mehedinți. Un pacient intr-un scaun cu rotile i-a luat viața colegului sau de camera imobilizat la pat. Angajații centrului au incercat sa mușamalizeze cazul de teama ca vor fi acuzați de neglijența. Fapta s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute in Centrul…

- Președintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania „Fara penali in funcții publice”. El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala. Președintele USR,…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România continua sa ceasca, ajungând acum la 32 de persoane.Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat înca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din…

- In luna ianuarie, peste 700 de jandarmi au acționat la nivel județului Mehedinți pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor, insumand un numar de 584 misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice. 575 patrule mixte au acționat atat in mediul urban, cat si in mediul rural și au fost…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei. In noua cladire, cu destinatia Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, vor functiona, in…

- La sfarsitul lunii ianuarie 2018, in evidentele AJOFM Mehedinti erau inregistrati un numar total de 10.187 someri, ceea ce corespunde unei rate a somajului in judet de 9,79%. Din totalul de 10.187 someri inregistrati (din care 3.980 sunt femei), 1.931 sunt someri indemnizati (18,96%), iar 8.256 someri…

- Polițiștii au intervenit la peste 30 de evenimente, au aplicat peste 230 de sancțiuni contravenționale și au constatat 18 infracțiuni in ultimele 24 de ore. Peste 180 de politisti au acționat, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Mehedinți, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului…

- Se petrec lucruri necurate la Secom, societatea de apa și canal, care opereaza in Turnu-Severin (avand ca acționar aproape unic Consiliul Local), iar de catva timp, datorita contractului cu Uniunea Europeana, mai mult de 65% din județul Mehedinți. Pare un joc de cuvinte afirmația ca la societatea comerciala…

- Declara doamna Gabriela Dobrota, vicepreședinte al PMP Romania Ați participat, doamna vicepreședinte, la lucrarile unui nou Consiliu Național al PMP… Era normal, nu? La Sinaia, vineri, 2 februarie, ne-am intalnit, din nou, toți membrii Consiliului Național, in frunte cu președinții Traian Basescu și…

- Trei vagoane ale unui tren de marfa care transporta motorina au deraiat joi dimineata in localitatea mehedinteana Balota, traficul feroviar fiind blocat. Conform IPJ Mehedinti, trenul are 20 de vagoane incarcate cu motorina. Trei vagoane au deraiat, iar unul s-a rasturnat. Cel rasturnat prezinta scurgeri…

- Sala „Virgil Ogașanu” din incinta Palatului Culturii „Teodor Costescu” a gazduit, miercuri, 31 ianuarie, incepand cu ora 15,30, analiza activitatii politistilor mehedințeni in anul 2017. Au fost prezenti chestorul de poliție Mihai Voicu, adjunct al inspectorului general al Poliției Romane, reprezentanti…

- „Obiectivul principal al mandatului meu este atingerea potențialului maxim de lichiditate al bursei și acest lucru poate veni din trei direcții” „Promovarea la statutul de piața emergenta va fi o consecința a tuturor acestor masuri pe care le vom lua pentru creșterea lichiditații” „In acest moment,…

- Trei persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, in urma perchezitiei fiind confiscata cantitatea de aproximativ 5.550 pachete de tigari. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au efectuat o perchezitie domiciliara, la…

- Ancheta la Mehedinți, dupa ce un elicopter SMURD s-a deplasat la Turnu Severin pentru a prelua un pacient, dar acesta nu a fost adus la timp, astfel ca aparatul de zbor a plecat gol inapoi. A doua zi de Craciun, o femeie și-a pierdut viața intr-un teribil accident de circulație petrecut pe DN 56 A,...…

- Ilie Berbec, un tanar de 18 ani din Mehedinți, bolnav de leucemie, are nevoie urgenta de bani pentru a face un transplant de maduva. In prezent, Ilie Berbec este internat la Clinica de Hematologie din Cluj Napoca. Tratamentul este costisitor și de aceea orice ajutor este binevenit. A aflat despre cumplita…

- Distribuție Oltenia a organizat un numar de 5.563 acțiuni pentru prevenirea și combaterea fenomenului de racordare ilegala la rețeaua de distribuție a energiei electrice de catre consumatorii casnici și agenții economici in intervalul octombrie – decembrie 2017. Fenomenul prezinta un risc ridicat de…

- Politistii din Calarasi au retinut 9 persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti.La data de 22 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Interviu cu domnul RAZVAN EMANOIL ROȘCA, președinte PMP Mehedinți Domnule președinte, daca va trece de votul Parlamentului, doamna Vasilica Viorica Dancila va deveni premier, al treilea dupa doar un an de zile de cand Alianța PSD-ALDE a preluat guvernarea… Sa fim serioși, votul in Parlament nu-i decat…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile in Ucraina din cauza temperaturilor geroase care au cuprins intreg teritoriul tarii, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica…

- Ceea ce nu au facut autoritațile in Mehedinți, a reușit un tanar foarte ambițios pe care niciun obstacol nu l-a facut sa dea inapoi ca sa-și realizeze visul, acela de a deschide un aerodrom și de a pune astfel municipiul Drobeta Turnu Severin pe harta orașelor cu aerodrom. Totodata, a creat Aeroclub…

- Un braconier din Mehedinți a fost prins luni de poliție in flagrant, in extravilanul satului Petriș, avand asupra sa o arma de vanatoare cu glonț. Polițiștii de la Serviciul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Mehedinți au identificat luni, 15 ianuarie, in jurul orei 02:00, in extravilanul…

- Un tanar de 20 de ani, care mergea pe marginea drumului intr-o localitate din Mehedinți, a fost spulberat de un autoturism, condus de un șofer beat. Un alt pieton a suferit rani grave. Accidentul a avut loc sambata, 13 ianuarie, in jurul orei 2,45, pe DJ 671 A, in satul Craguiești aparținator comunei…

- Un barbat a fost prins de poliție cu o cantitate mare de țigari, care urma sa fie valorificata pe piața neagra din Mehedinți. In data de 9 ianuarie a.c., polițiștiii Postului de Poliție Rogova și Livezile, in timp ce iși executau serviciul de patrulare, au oprit pentru control, pe DJ 606 B, pe raza…

- Poliția orașului Strehaia a fost sesizata la data de 22 decembrie a.c. de catre un barbat de 59 de ani din orașul Strehaia, județul Mehedinți, despre faptul ca, in noaptea de 19/20 decembrie a.c., a fost talharit de catre un tanar de 26 de ani, din aceeași localitate. Cu ocazia cercetarilor efectuate…

- Polițiștii mehedințeni, membrii ai sindicatului Europol, au depus miercuri, 27 decembrie, in semn de protest, un raport prin care i se aduce la cunoștința inspectorului șef al IPJ Mehedinți ca refuza sa mai lucreze in timpul liber. “In semn de protest depunem niște rapoarte prin care aducem la cunoștința…

- Doi tineri și-au pierdut viața in noaptea de vineri spre sambata intr-un teribil accident de circulație petrecut pe un drum județean din Mehedinți. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere. In data de 22 decembrie, la ora 23,00, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna…