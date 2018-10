Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci oameni au murit in statele americane Florida si Georgia, din cauza uraganului Michael, au anuntat joi autoritatile locale citate de AFP. Uraganul a fost retrogradat joi la categoria de furtuna tropicala. Viteza maxima a vantului, inregistrata miercuri, a fost de 250 km/h.…

- Ochiul uraganului a trecut printre Panama City si Insula St. Vincent, iar NHC a indemnat populatia care se afla in ochiul relativ calm al uraganului sa nu se aventureze sa iasa afara. Forta urganului s-a extins pana la 75 de kilometri de centru. Aceste rafale de vant au distrus cladiri in Panama City…

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat luni evacuarea locuitorilor din mai multe orase din nord-vestul statului american Florida, din cauza uraganului Michael, care urmeaza sa loveasca zona miercuri, au anuntat autoritatile locale, relateaza Associated Press.

- Cel putin 32 de persoane au murit in Statele Unite din cauza Uraganului Florence, iar numeroase zone continua sa fie inundate, informeaza Reuters, potrivit rtv.net.Cel putin 37 persoane au murit in statul Carolina de Nord si inca sase, in Carolina de Sud.

- Cel putin 23 de persoane au murit in Statele Unite din cauza Uraganului Florence, iar numeroase zone continua sa fie inundate, informeaza postul public de radio NPR si agentia Reuters, scrie Mediafax.Cel putin 17 persoane au murit in statul Carolina de Nord, iar alte sase in Carolina de Sud.…

- Numarul victimelor a ajuns la cel puțin 16 din cauza uraganului Florence in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters…

- Numarul victimelor a ajuns la cel putin 16 din cauza uraganului Florence, in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud, in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters.

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta si statele Carolina de Nord si Virginia, unde autoritatile au declarat stare de urgenta, relateaza BBC.