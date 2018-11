Sase persoane au ajuns la spital,dupa ce o ambulanta a fost spulberata in trafic,la intrare in Iasi.

Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil in satul Rauțel din raionul Falești. Șapte persoane, dintre care trei copii, au ajuns pe patul de spital dupa ce șoferul unui automobil a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal intr-un microbuz de linie.

- Astazi, 28 octombrie 2018, in juru orei 13.oo, un accident grav a avut loc pe raza comunei Ceru Bacainți. Potrivit IPJ Alba, șoferul unui autoturism a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului șoferul este incarcerat, posibil ranit grav, iar o alta persoana este ranita. UPDATE: La accident au intervenit…

- Un groaznic accident feroviar a avut loc, marți dimineața, la trecerea la nivel cu calea ferata de pe drumul Honoriciului, la ieșirea din Lugoj. Șoferul unei mașini nu s-a asigurat la trecerea peste liniile de cale ferata, iar autovehiculul a fost lovit in plin de un tren marfar incarcat cu…

- In urma incidentului doua persoane au ajuns la spital, iar una a decedat pe loc. Un tanar de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, a efectuat o depasire neregulamentara si a izbit violent un Opel, care circula regulamentar. Soferul autoturismului Opel a decedat pe loc, iar pasagerul a ajuns…

- Un accident s-a produs marți dupa masa, la intrarea in localitatea Rahau, la cațiva kilometri de Sebeș. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii, care a intrat intr-un stalp. Potrivit unor martori oculari, doua persoane au fost ranite și transportate la spital. Revenim cu amanunte

- Politia britanica a anuntat miercuri ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, relateaza Reuters. "Soferul nu a...

- Un minor de 12 ani si un barbat au fost raniti vineri intr-un accident rutier petrecut pe DN1 Sebes-Sibiu, zona Saliste, la intersectia cu breteaua e coborare de pe autostrada. Soferul unui autoturism nu a dat prioritate si a lovit o autoutilitara. Potrivit IPJ Sibiu, autoutilitara de marfa circula…

- Noaptea trecuta, o autospeciala de poliție a urmarit in trafic, la Galanești, o mașina condusa de un individ fara permis care nu oprise la semnalul regulamentar. In vecinatatea unor cladiri dezafectate, din mașina au coborat trei tineri care au fugit in direcții diferite. Doi dintre ei au fost imobilizați…