- Elicopter care desfasura zboruri pentru participantii la un festival, s-a prabusit. Toti pasagerii au murit Conform presei, elicopterul desfasura zboruri pentru participantii la un festival desfasurat in orasul Alta si care, dupa acest accident, a fost anulat. Cel putin patru persoane au murit dupa…

- Cel puțin șase persoane au murit dupa ce doua case s-au prabușit in orașul Valparaiso din Chile, au confirmat autoritațile locale, iar un oficial regional a transmis ca numarul victimelor ar putea crește, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Serviciile de salvare au cautat printre daramaturi alte…

- Un avion militar pakistanez care efectua un zbor de antrenament de rutina s-a prabusit marti intr-o zona rezidentiala a orasului Rawalpindi din apropierea capitalei Islamabad, in accident pierzandu-si viata toti cei 5 membri ai echipajului, precum si 12 civili, informeaza AFP si Reuters.Citește…

- Un avion care a decolat duminica de pe aeroportul din Umea, din Suedia, in jurul orelor 13:30, s-a prabușit la mai puțin de o ora de cand se afla in zbor. La bordul aeronavei de mici dimensiuni se aflau parașutiști. "Cele noua persoane care se aflau in avion au murit", a declarat o purtatoare de cuvant…

- Romanii au murit dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters. Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi…

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.