Stiri pe aceeasi tema

- O busculada creata la un concert intr-o discoteca de la Corinaldo, in apropiere de Ancona, s-a soldat cu sase morti si zeci de raniti in noaptea de vineri spre sambata, au anuntat pompierii, citati de...

- „Poate din cauza dispersarii unei substante iritante, tineri au fugit si s-au calcat unii pe altii in picioare. Din nefericire, sase au decedat si exista zeci de raniti', au anuntat pompierii pe Twitter. Ziarul Corriere Della Sera, preluat de dpa, a relatat ca busculada din club este posibil…

- Tragedie in Italia, acolo unde o adolescenta de 14 ani a murit dupa ce a cazut in gol de la etajul al șaselea al cladirii in care locuia. Duminica dimineața, in jurul orei locale 9:30, un trecator din zona Ostiense din capitala Italiei a dat peste trupul neinsuflețit al unei adolescente in varsta…

- Intemperiile care afecteaza Italia de duminica au provocat luni moartea a trei persoane si au obligat inchiderea a numeroase scoli, in timp ce apele au atins o cota istorica la Venetia, relateaza AFP. Doua persoane au murit dupa ce un copac s-a prabusit deasupra autoturismului lor, nu departe de Roma.…

- Strugurel Irlandezu' a facut LIVE pe Facebook și a promis ca da foc Mercedes-ului daca ajunge la 40.000 de distribuiri. S-a jurat pe ce are mai sfant și i-a implorat pe oameni sa „dea share la toți prietenii", deși și-a primit și multe injuraturi intre timp. Citeste si Caz cutremurator in…

- Deflagrația s-a produs sambata noapte, la etajul 16 al unui bloc din Chișinau. Printre victimele exploziei care a fost cauzata de o butelie de gaz se afla și un copil. De asemenea, o femeie și-a pierdut viața in urma incidentului, corpul ei fiind gasit sub daramaturi. Printre victime se afla si un…