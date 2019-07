Bilantul initial indica sapte morti.



Alunecarea de teren care a avut loc in timpul noptii a afectat o casa din satul Santo Tomas Chautla, situat la circa 150 de kilometri sud-est de Ciudad de Mexico si a ingropat familia care se afla in interior, se arata intr-un mesaj publicat pe Facebook de autoritatile din statul Puebla.



Trei adulti si trei copii au murit in urma acestei alunecari de teren.



La momentul tragediei, in locuinta afectata avea loc o petrecere de absolvire, a relatat postul TV Azteca.



Sezonul ploios din Mexic are loc din luna mai pana in noiembrie.…