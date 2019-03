Un sofer a intrat vineri intentionat cu masina in multime intr-un oras din centrul Chinei, omorand sase persoane inainte de a fi impuscat de politie, a anuntat televiziunea nationala, relateaza AFP. Atacul s-a produs in jurul orei 06.00 (joi, 22.00 GMT) in localitatea Zaoyang din provincia Hubei, a precizat postul CCTV pe retele sociale. Alte sapte persoane ranite au fost internate in spital, a adaugat sursa, fara sa ofere vreun detaliu despre eventualul motiv al soferului.

In noiembrie, doua evenimente similare au avut loc in China. Intr-un sat din provincia Sichuan (sud-vest), un sofer…