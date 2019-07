Şase membri ai echipei de securitate a preşedintelui Camerunului, arestaţi pentru agresarea unui jurnalist Sase membri ai serviciului de securitate al presedintelui Camerunului, Paul Biya, au fost arestati in Elvetia in urma agresarii unui jurnalist de la radioul public elvetian RTS saptamana trecuta la Geneva, a anuntat justitia din aceasta tara, relateaza AFP. Cele sase persoane - cinci barbati si o femeie - care au participat la agresiune au fost arestate pe 2 iulie si plasate in detentie preventiva, a precizat parchetul din Geneva intr-un comunicat. La finalul audierii lor, cei cinci barbati au fost pusi la dispozitia procurorului. Femeia, detinatoare a unui pasaport diplomatic, a fost eliberata.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

