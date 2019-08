Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs dimineata la intersecția strazilor Nicolae Iorga cu București din Capitala. Potrivit martorilor, un automobil care circula cu viteza excesiva, a iesit pe contrasens si s-a ciocnit cu alte doua mașini. Din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Duminica seara, în jurul orei 22.30, la intersecția dintre strazile Aurel Vlaicu cu Tulgheșului, a avut loc un accident rutier cu 3 mașini implicate. Un șofer care a vrut sa vireze la stânga de pe strada Aurel Vlaicu pe Tulgheșului, dar nu a acordat prioritate unui autoturism condus de…

- Accident in lant cu implicarea a patru automobile pe strada Ismail din sectorul Centru al Capitalei. In zona s-au format ambuteiaje, iar automobilele implicate au fost grav avariate.La fata locului au intervenit oamenii legii.

- Accident pe strada Alexandru Bernardazzi din Capitala. O mașina de la autosalubritate, la volanul caruia era un sofer de 37 de ani, s-a lovit cu un automobil, condu de un barbat de 32 de ani.

- S-A ASCUNS… O fetița in varsta de 9 ani a fost transportata de urgența la Spitalul Județean, dupa ce a fost ranita, in urma cu puține minute, intr-un accident rutier produs in municipiul Vaslui, pe strada Alecu Donici, in apropiere de Liceul Mihail Kogalniceanu. Fata traversa strada regulamentar, pe…

- Un accident cumplit a avut loc pe o autostrada din Polonia. Sase oameni au murit si 11 au fost raniti, dupa ce un camion a intrat in plin intr-o coloana de masini. Imaginile carnagiului sunt socante, iar printre victimele decedate sunt 3 copii, ucisi in masina alaturi de parintii lor. Trei copii si…

- Accident grav pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar traficul este ingreunat.Șoferii sunt rugați sa evite zona respectiva.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa [email protected]

- Un microbuz romanesc a provocat un accident mortal in Germania. Trei masini au fost facute praf, au fost opt victime in total, soferul roman fiind vinovat de accident. Un accident cumplit s-a produs duminica...