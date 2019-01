Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi (miercuri), la ora (locala) 14.00 (si ora Romaniei), legea martiala ia sfarsit", a declarat Porosenko in cursul unei intalniri cu oficiali militari transmisa in direct la televiziune. Rusia a imobilizat manu militari, la 25 noiembrie, trei nave de razboi ucrainene in largul Crimeei…

- Armata americana a inceput miercuri, 5 decembrie, pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci. Armata SUA a cerut Departamentului de Stat sa notifice Turcia despre eventualul sau plan…

- Toti cei 24 de marinari de pe cele trei nave ucrainene sechestrate de garzile de coasta ruse la 25 noiembrie au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a frontierei ruse, riscand pana la sase ani de inchisoare fiecare, a declarat luni pentru agentia de presa RIA Novosti avocatul acestora, Nikolai…

- Toți cei 24 de militari ucraineni capturați in urma incidentului din stramtoarea Kerci sunt acuzați de incalcarea frontierelor Rusiei, arata avocatul unuia dintre inculpați. „Acuzațiile au fost formulate imediat dupa ce au fost reținuți. Toți au fost inculpați pentru ca au incalcat frontiera Rusiei,…

- Autoritațile ruse au publicat un colaj video cu trei militari ucraineni capturați in timpul incidentelor din stramtoarea Kerci, care spun ca au incalcat apele teritoriale ale Rusiei și au ignorat somațiile privind parasirea acestora. Autoritațile de la Kiev afirma ca Moscova exercita presiuni asupra…

- Anul acesta, in luna mai, inaintea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, autoritatile sanitare au efectuat inspectii in 50 de localuri specializate in comercializarea kebabului din Moscova si regiunile limitrofe. Luna trecuta, autoritatile au inspectat peste 250 de localuri kebab si, din nou, in…

- Autoritatile de la Moscova l-au retinut miercuri pe Vitali Nakhlupin, vicepremier al regiunii Crimeea, anexata de Rusia, acesta fiind acuzat de luare de mita, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Nakhlupin a fost responsabil de constructia drumurilor si de un program federal pentru dezvoltarea economiei…

- Legile adoptate dupa intoarcerea lui Vladimir Putin la președinție in mai 2012 au intarit in mod semnificativ controlul autoritaților ruse asupra difuzarii informațiilor pe Internet și in afara Internetului, ceea ce conduce la suprimarea libertații de exprimare in Rusia, se arata intr-un raport comun…