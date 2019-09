Sase lucruri pe care trebuie sa le faci inainte de a-ti depune CV-ul pentru un job

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Dancila, plangere penala pe numele președintelui. „Este de-a dreptul revoltator faptul ca domnul Iohannis folosește expresia ‘Guvern corupt’” Premierul Viorica Dancila va depune maine dimineața plangere penala pe numele președintelui Klaus Iohannis, dupa ce, acesta a folosit expresia „Guvern…

- Institutul National de Medicina Legala a anuntat ca vor relua analizele ADN in cazul crimelelor din Caracal. Ministrul Sorina Pintea spunea marti ca momentan nu poate trimite Corpul de Control pentru a se face verificari in acest sens deoarece momentan nu exista nicio reclamatie la activitatea celor…

- Declaratia unica se depune pana miercuri, 31 iulie 2019, fie online, fie prin Posta sau la sediul unitatilor fiscale. Agentia Nationala de Administrare Fiscala precizeaza: ,,Prin acest formular se declara, dupa caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau /si din strainatate in anul 2018;…

- Violențele se extind in Liga 1. Dupa pumnul in fața aplicat de impresara Anamaria Prodan antrenorului Astrei Giurgiu, Dan Alexa, inca un incident șocant a zguguit fotbalul romanesc. Gsp.ro scrie ca marți dupa-amiaza a avut loc o altercație grava intre Razvan Zamfir, directorul departamentului de scouting…

- Prin acest formular se declara, dupa caz: impozitul pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018; impozitul pe venitul estimat a se realiza din Romania in anul 2019 sau impozitul aferent normei de venit; venitul estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, lanseaza un demers fara precedent și va depune plangeri penale care vizeaza toate retrocedarile care s-au facut in Sectorul 3, mai ales in zona spațiilor verzi.Citește și: PNL taie in carne vie: 12 consilieri locali, EXCLUȘI din partid pentru BLAT la…

- Uniunea Salvati Romania va depune, joi, o sesizare prin care ii solicita Avocatului Poporului sa conteste la Curtea Constitutionala ordonanta de urgenta privind Codul administrativ, anunta senatorul USR Florina Presada. "Joi dimineata voi merge la Avocatul Poporului pentru a depune sesizarea prin care…

- Hei, prieteni, sunt eu, Lucian Avramescu In carne și oase, pe metafore rastignic Vad ca a reaparut iar zvonul, Ca am murit Sunt, dragilor viu ca o radașca, Gata sa iau in cleștii brațelor vara Mi-e dor de tot ce-i frumos și inaripat Inot, ca de obicei, impreuna cu stelele, seara Iubesc, ca mereu, femeia,…