Stiri pe aceeasi tema

- Primii ani de viata sunt cruciali pentru dezvoltarea ca adult, in acest caz pentru dezvoltarea creierului. Un nou studiu realizat de cercetatorii de la Salk Institute din California, Statele Unite, a scos la iveala ca schimbarile sunt extrem de...

- De la Empire State Building din New York City pana la piramidele din Egipt, numeroase cladiri emblematice de pe glob participa astazi, la Earth Hour (Ora Pamantului), eveniment organizat pentru mobilizarea contra schimbarilor climatice si, in premiera cu ocazia editiei din acest an, pentru protejarea…

- Deși inaintea primelor antrenamente libere din acest sezon situația era foarte neclara și se parea ca trebuie sa ne punem pe cautat alternative, lucrurile au luat o turnura pozitiva pentru fanii Formulei1. DolceSport și DigiSport au achiziționat drepturile de televizare, astfel ca sezonul 2018 al Formulei…

- Sotia actorului Jason Statham, Rosie Huntington-Whiteley, este una dintre cele mai apreciate femei din lumea modellingului, binecunoscuta pentru frumusețea sa naturala atat pe podiumurile de moda, cat și in viața particulara. Vedeta, in varsta de 30 de ani, a dezvaluit ce ritual urmeaza pentru a obține…

- Cei mici așteapta cu sufletul la gura apariția magicianului. Comenteaza și iși dau coate in camera in care ruleaza un video cu magieni faimoși ai lumii. In spatele cortinei: surpriza. Nu apare niciun magician, așa cum s-ar fi așteptat toata lumea, ci mai degraba o zana. E grațioasa, poarta o camașa…

- Un om de știința arunca in aer unul dintre cele mai contestate și interesante domenii. Barbatul a lasat pasionații de extratereștri inmarmuriți, dupa ce a anunțat ca va prezenta un raport care dovedește existența vieții pe Marte, cerand, in același timp, ca NASA sa ia aminte de informațiile aduse de…

- Presedintele Vladimir Putin s-a adresat rusilor într-un mesaj video difuzat în noaptea de joi spre vineri, în care îi îndeamna sa se prezinte la vot duminica în cadrul alegerilor prezidentiale, apelul sau

- Actorul de comedie Eddie Murphy, in varsta de 56 de ani, il va juca pe fratele lui Arnold Schwarzenegger si Danny DeVito in filmul „Tripleții”. Vestea a fost confirmata de insuși Schwarzenegger la festivalul SXSW din Austin, Texas. Fostul guvernator anunțase planurile pentru un sequel al filmului, sub…

- Studiile prezentate in Business Insider sugereaza ca oamenii nu sunt de fapt capabili de a face mai multe lucruri in același timp, iar cu fiecare notificare care o primim, ne intrerupem procesul de lucru pentru a ne concentra pe telefon, scrie antena3.ro. Acest obicei este daunator, iar cercetariile…

- „Zilnic vedem pe rețelele de socializare imagini postate de cetațeni revoltați de modul in care arata drumurile județene. In ultimele zile, am vazut aradeni care au pus mana pe lopata și au trecut la fapte, adica au acoperit gropile de pe un drum județean, satui de nepasarea autoritaților, in speța…

- Felul in care dormim reprezinta unul dintre cele mai sincere tipuri de comunicare non-verbala, sustin psihologii. Indiferent ca realizam sau nu acest lucru, gesturile pe care le facem vorbesc despre...

- Iohannis: Se incearca fals acreditarea ideii ca procurorii sunt inamicii societații, Constituția nu vorbește despre dreptul la liniște al celor care incalca legea, a spus, miercuri, președintele Klaus Iohannis, in cadrul discursului susținut la bilanțul Președintele a atras atenția ca in Constituția…

- Robert Turcescu – deputat PMP și fost jurnalist – susține, pe Facebook, ca SRI a decis inchiderea Colegiului Național de Informații in urma unui control dispus dupa emisiunea in care el l-a ”tamponat” pe Eugen Teodorovici, ministru al Finanțelor, cu diploma de doctorat obținuta de la aceasta instituție…

- Rubeola este o boala infecto-contagioasa, specific umana, data de virusul rubeolic . Se caracterizeza prin eruptie, alterarea starii generale si adenopatii laterocervicale. Poate aparea la orice varsta.

- Maria Shriver a lansat al 8-lea carte, un volum de memorii in care face dezvaluiri despre viața sa de dupa divorțul de Arnold Schwarzenegger . Intitulata „I’ve Been Thinking . . .: Reflections, Prayers, and Meditations for a Meaningful Life”, cartea e scrisa sub forma unui jurnal in care prezinta concepția…

- Sunt frumoase, arata super bine și sunt invidiate de femei din intreaga lume. Celebritatea de care se bucura „ingerașii” Victoria’s Secret vine insa la pachet cu multe sacrificii. Se pune foarte mult accent pe aspectul lor fizic, de aceea supermodelele pastreaza un ritual riguros de infrumusețare de…

- Vedem din ce in ce mai multe standuri prin magazine care se lauda ca ofera produse bio. Acestea ies de obicei in evidența prin faptul ca scrie mare, de obicei de culoare verde BIO. In cea mai mare parte a timpului, aceste produse sunt ignorate de majoritatea clienților. De ce? In primul rand nu prezinta...…

- Suntem atrași instinctiv de lucruri care se conformeaza gandurilor și personalitaților noastre. Nu avem control asupra acestui lucru și mintea noastra ne indreapta spre aceste lucruri. De exemplu, o persoana introvertita va observa mai intai un colț liniștit chiar daca se da o petrecere in aceeași camera.…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, in care ii felicita pe reprezentantii structurii pentru modul in care s-au mobilizat si au actionat in aceasta perioada, si da asigurari ca Guvernul este interesat sa le asigure cele mai bune conditii si echipamente…

- Directorul ASUS, Jerry Shen, a dezvaluit noua serie ZenFone 5 in cadrul unui eveniment special gazduit in Pavilionul Italian de la MWC 2018, din Barcelona. Linia include ZenFone 5Z și ZenFone 5, telefoane de 6,2 inci, cu camere duale, ce sunt primele modele care valorifica inteligența artificiala (AI)…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator la maxim 50% din venituri, el mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare, pentru nevoile pe care le au in derulare. „Nu sunt in favoarea unei…

- Daca ați crezut ca le-ați vazut pe toate, va inșelați. O noua tendința de frumusețe abunda pe rețelele de socializare. Este vorba despre sprancenele in forma de coada de pește, lansate de stilista americana Huda Kattan, un make-up artist de top in Statele Unite. Artista sustine ca nu este nevoie ca…

- Fiecare persoana are preferințele și obiceiurile ei, dar despre anumiți oameni rareori ne gandim ca ar fi adepții unor rituale. Ne gandim la unele lucruri ca fiind ceva normal, dar cercetatorii spun ca acestea dezvaluie o parte importanta a personalitații cuiva.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat cinci persoane din Irak si Iran care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse printre bagajele unei remorci atasate unei autoutilitare. In aceasta dimineata, in jurul orei 01.38, la Punctul…

- Rihanna a sarbatorit implinirea a 30 de ani intr-un stil original. Vedeta a postat pe contul ei de Instagram o fotografie, in care apare purtand ruj roșu (din propria ei marca de makeup – Fenty Beauty), ochelari de soare cu rame roz, cateva bijuterii și un tricou cu numele ei. “I Hate Rihanna” (O urasc...…

- Sa ai o condiție fizica de invidiat sau un corp foarte bine lucrat la sala este un lucru extraordinar, iar sa te apuci din timp pentru ca vara sa te prinda in forma, este mai mult decat un plan bun. Insa trebuie sa ții cont și de pericolele la care te expui atunci cand te apuci de exerciții.

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, sambata, la RFI, referindu-se la autosesizarea Consiliului in cazul declaratiei Vioricai Dancila, ca in astfel de spete relevanta este functia persoanei respective si ca nu orice cetatean este premierul Romaniei.Presedintele CNCD a precizat ca,…

- Ultimii finaliști ai concursului Eurovision vor fi aleși la Sighișoara. Spectacolul e o noua provocare pentru organizatori, care trebuie sa amplaseze scena intr-un spațiu foarte mic. Vechea casa de cultura Mihai Eminescu se va transforma spectaculos la sfarșitul acestei saptamani.

- Din luna iunie, probele biologice pentru testarea alcoolemiei, in cazul conducatorii auto, vor trebui procesate exclusiv cu un dispozitiv special, care trebuie sa se afle in dotarea tuturor Serviciilor IML din tara, printre care se numara și cel din Brașov. Masura este impusa de decizia comuna a Institutului…

- Mathew Knowles, tatal celor doua surori, Beyonce și Solange, a vorbit recent despre discriminarea rasiala a artiștilor de culoare și a sugerat faptul ca fiicele lui au avut avantajul de a fi mulatre, noteaza Daily Mail.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a afirmat azi, la dezbaterea cu tema `Frauda și corupția in domeniul achizițiilor publice`, ca nu se rezolva problema coruptiei doar arestand inculpati. Este nevoie si de masuri de preventie.„In cadrul anchetelor, am observat ca modul de operare se repeta. Intocmirea…

- In cadrul vizitei de lucru in Emiratele Arabe Unite (EAU), prim-ministrul Pavel Filip s-a intalnit cu președintele Consiliului Național Federal, Amal Al Qubaisi. Parțile au discutat despre consolidarea relațiilor diplomatice, politice și economice dintre cele doua state.

- O aplicatie de fitness si sistemul ei de geolocalizare permit difuzarea publica a pozitiei militarilor americani si a aliatilor lor, date sensibile in Afganistan, in Irak si in Siria, a dezvaluit un cercetator Twitter, relateaza AFP.

- Afla tot ce iți rezerva astrele pentru aceasta luna și descopera principale previziuni din horoscopul lunii februarie 2018. Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna februarie 2018 Simți ca nivelul de energie incepe sa scada. Programul solicitant de la birou iți epuizeaza…

- Simona Halep sustine modul in care joaca acum este diferit fata de cel din trecut. "Sunt mult mai experimentata, mai puternica psihic, modul in care joc este diferit. Simt ca sunt mai agresiva, am dat 50 de winner-e si 8 asi, daca putet sa va imaginati - antrenorul mi-a spus. E ceva diferit…

- CS Universitatea Craiova a anuntat, marti, pe site-ul oficial, ca l-a transferat pe atacantul croat Dominik Glavina, care a evoluat ultima oara in prima liga din Slovenia, la NK Rudar Velenje. Atacantul, in varsta de 25 de ani, a semnat un contract valabil patru luni, cu optiune de prelungire…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a ajuns in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. La conferința de presa de dupa meci, Simona Halep a dezvaluit ca a avut mari probleme in noaptea de dinaintea meciului și ca nu s-a putut odihni din cauza durerilor. Liderul…

- Saxo Bank, specialistul online în tranzacționare multi-active și investiții, a publicat perspectivele sale trimestriale pentru piețele globale și ideile cheie de tranzacționare pentru Q1 2018, concentrându-se asupra bulelor: modul în care se formeaza și modul în care acestea…

- Milioane de femei sufera de disfunctiuni ale glandei tiroide fara fie constiente macar de acest lucru. Poate fi destul de greu sa recunosti simptomele, crezand ca acestea au o cu totul alta semnificatie! Iata cateva dintre cele mai intalnite!

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- O noua iluzie denumita ''orbirea curbei'' este realizata dintr-o serie de linii amplasate in zigzag pe un fundal compus din alb, negru si gri. Cel putin asta pare la prima vedere. Insa, in realitate, liniile nu sunt in zigzag, ci sunt linii...

- Sa porti coroana Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord nu e un lucru simplu nici la propriu, nici la figurat. Regina Elisabeta a II-a a povestit intr-un documentar BBC ce miscari nu ai voie sa faca atunci cand ai pe cap coroana.

- 'Functionarea sistemului public de sanatate din Romania este imposibila in lipsa sistemului informatic. Suntem constienti de problemele lui. Vorbim de un sistem care a demarat acum 11 ani, nu a inceput cu dreptul. Deja o parte a sistemelor, atat in ceea ce priveste echipamentul, cat si aplicatiile,…

- Cercetatori de la Universitatea din Missouri au dat spre informare presei rezultatul studiului lor, anume ca stilul autoritar, sever, de tipul "dam directive copilului" are o influenta directa asupra evolutiei celui mic. Modul de a da directive copilului, prin care mamele vor sa detina controlul…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste opt ani de experienta in consilierea personala, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor din…

- Lucratorii vamali impreuna cu polițiștii de frontiera din Halmeu au descoperit peste 200.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, ascunse intr-un automarfar care transporta cutii cu fulgi de cereale din ovaz din Rusia. Azi, 29 decembrie, in jurul orei 01.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…