Şase goluri, toată lumea fericită Ultimul meci din Liga a II-a din 2018 a fost cel dintre Petrolul si CS Balotesti, care a tras cortina peste stagiunea de toamna a Ligii 2 Casa Pariurilor, cu un meci ”cu iz de vacanța”, venit mai ales din tabara oaspeților. Joc castigat, asa cum era de asteptat, de catre formatia petrolista, care a invins la 4 goluri diferența și mai avea nevoie de doua ”boabe” pentru a ajunge pe locul doi, ”bun pentru imagine” . „Lupii” s-au impus cu scorul de 5-1, prin golurile lui Marinescu (2), Cazan, Ghinga si Arnautu, si „ierneaza” pe treapta a treia a podimului esalonului secund, la egalitate cu Academica… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

