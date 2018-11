Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim ca un incident halucinant a avut loc in luna mai, la Timișoara. In timp ce strangeau semnaturi pentru campania Fara penali in funcții publice, mai mulți membrii USR Timiș, printre care și senatorul Nicu Falcoi, l-au abordat pe primarul Timișoarei, Nicolae Robu, rugandu-l sa semneze.…

- Nicolae Robu s-a ales cu o reclamație la Comisia Europeana, dupa ce luni a mers in zona Traian și s-a certat cu țiganii din cartier, care l-au blestemat. Totul in urma incendiului pe care țigani care urmau sa fie evacuați dintr-o locuința sociala l-au provocat la o casa din zona, nemulțumiți. “Am primit…

- Nicolae Robu a oferit, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata la Primaria Timișoara, detalii cu privire la situația in care a ajuns zona Pieței Traian, in care locuiesc, in apartamentele sociale ale municipalitații, și nu numai, multe persoane de etnie rroma. Primarul Timișoarei a precizat…

- ''AM REZOLVAT PROBLEMA GAZULUI LA COLTERM! TIMIȘORENII NU VOR AJUNGE FARA APA CALDA! Tocmai am incheiat o ințelegere cu conducerea EON GAZ ROMANIA privind reluarea furnizarii de gaz catre compania de termoficare a Timișoarei, COLTERM. Am explicat convingator ca situația financiara critica…

- Anunt bomba al primarului Nicolae Robu, in aceasta dimineata: sala polivalenta de la Timisoara se va construi langa stadionul „Dan Paltinisanu”, „pe ultima locatie propusa de mine”, a scris edilul local pe Facebook. „SALA POLIVALENTA DE 16.000 DE LOCURI SE VA CONSTRUI LA TIMIȘOARA, PE ULTIMA LOCAȚIE…

- Jandarmeria Romana a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca la protestele de aseara și-au facut apariția și galeriile unor echipe de fotbal. Piața Victoriei din București a fost aseara taram de lupta dupa ora 20:00 cand au aparut violențele. Peste 100.000 de oameni s-au adunat in fața Guvernului…

- Mai mulți cititori Tion.ro, angajați in cadrul STPT, ne-au scris pe adresa redacției dorind sa atraga din nou atenția asupra situației fara precedent de la societate. Oamenii nu și-au primit salariile de doua luni, iar conducerea societații nu poate face nimic. Nu și-a primit banii de la…

- „Nu cunosc un caz in istorie in care limbajul public vulgar sau jignirile de orice fel sa fi adus beneficii sociale. Poate ca acest tip de discurs ii racorește pe unii sau ii distreaza pe alții. Poate ca este argumentat ca o forma inedita de protest, in oglinda cu lipsa de respect manifestata uneori…