- Sase elefanti s-au inecat intr-o cascada din Thailanda, in timp ce incercau sa salveze un pui de elefant aflat in pericol, conform reprezentantilor unui parc natural thailandez, transmite duminica DPA. Veterinarii monitorizeaza starea altor doi elefanti implicati, care au reusit sa iasa din apa singuri,…

- Sase elefanti salbatici au murit dupa ce au cazut si s-au inecat intr-o cascada din Parcul National Khao Yai din Thailanda, sambata, informeaza Reuters si AFP. Alti doi elefanti, blocati intre stanci, au fost salvati. Cascada a fost inchisa temporar, potrivit unor responsabili in protejarea…

- Alti doi elefanti, blocati intre stanci, au fost salvati. Cascada a fost inchisa temporar, potrivit unor responsabili in protejarea vietii salbatice. Aproximativ 300 de elefanti salbatici precum si alte animale traiesc in acest parc, care se intinde pe mai mult de 2.000 km patrati de paduri…

- Boxerul Boris Stanchos a murit dupa ce a fost lasat sa intre pe terenul de box sub licența verișorului sau, Isus Velichkov. Potrivit rapoartelor inițiale, sportivul a murit in timpul celei de-a cincea ru...

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs duminica dupa-amiaza, in jurul orei 17:25, pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 28 ani, in timp ce se deplasa dinspre cartierul Zorilor inspre cartierul…

- Barbatul de 66 de ani din Argeș s-a inecat, sambata, 7 august, in lacul Techirghiol, din județul Constanța. Se pare ca acestuia i s-a facut rau și nu a mai putut ajunge la mal. Medicii au incercat in zadar sa il resusciteze. Potrivit IPJ Constanța, incidentul a fost anunțat sambata la numarul de urgența…