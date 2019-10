Stiri pe aceeasi tema

- Alti doi elefanti, blocati intre stanci, au fost salvati. Cascada a fost inchisa temporar, potrivit unor responsabili in protejarea vietii salbatice. Aproximativ 300 de elefanti salbatici precum si alte animale traiesc in acest parc, care se intinde pe mai mult de 2.000 km patrati de paduri…

- Situație tragica într-un parc natural din Thailanda. Cel puțin șase elefanți au murit în timp ce încercau sa se scoata unul pe altul dintr-o zona periculoasa, în apropierea unei cascade.

- Un miner a murit, iar alți 17 au fost raniți, dupa ce un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs joi în sudul Poloniei, afectând mina în care lucrau aceștia, a spus un purtator de cuvânt al companiei miniere PGG, relateaza Reuters. Cutremurul a lovit mina din…

- Peste jumatate dintre tigrii pe care autoritatile thailandeze i-au confiscat in 2016 de la un Templu al Tigrilor au murit din cauza unei boli virale, in conditiile in care sistemele lor imunitare era slabite in urma consangvinizarii, au informat mass-media locale, citate de Reuters. Templul budist,…

- Un turist roman a murit in urma unei caderi accidentale in apropierea unei cascade din Parcul National Yosemite din California, relateaza duminica AGERPRES.Autoritatile sustin ca Lucian Miu, in varsta de 21 de ani, se deplasa miercuri pe stanci ude in zona Cascadei Bridalveil, cand a cazut…

- Un barbat a murit intr-un incendiu care a izbucnit joi intr-un apartament de la etajul patru al unui imobil din cartierul Alexandru cel Bun, din iasi. Desi pompierii au intervenit in timp scurt de la solicitare,...

- Cantautorul sud-african Johnny Clegg (66 de ani) a murit marti de cancer, boala cu care a fost diagnosticat in 2015 conform presei locale, transmite Reuters. Nominalizat la premiile Grammy si laureat al Billboard Music Award, Clegg este cunoscut pentru folosirea dialectului Zulu, pe care il vorbea fluent,…

- Copilul in varsta de 2 ani si jumatate care a cazut in gol, alaltaseara, de la etajul 9 al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun s-a sprijinit de plasa de tantari a geamului, iar aceasta s-a deschis. Caderea copilului a fost atenuata de un copac si de unele zone de vegetatie din fata blocului, lucru…