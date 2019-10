Stiri pe aceeasi tema

- Sase elefanti salbatici au murit dupa ce au cazut si s-au inecat intr-o cascada din Parcul National Khao Yai din Thailanda, sambata, informeaza Reuters si AFP. Alti doi elefanti, blocati intre stanci, au fost salvati. Cascada a fost inchisa temporar, potrivit unor responsabili in protejarea…

- Situație tragica într-un parc natural din Thailanda. Cel puțin șase elefanți au murit în timp ce încercau sa se scoata unul pe altul dintr-o zona periculoasa, în apropierea unei cascade.

- Prim-ministrul thailandez, Prayut Chan-o-cha, a declarat, in cadrul unei conferințe, ca Thailanda ar putea fi urmatorul stat din regiune care iși va muta reședința capitalei, din cauza congestionarii actualului oraș, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform Mediafax.Thailanda ar…

- Responsabilii pentru fauna salbatica din Sri Lanka au declarat luni ca o echipa formata din angajati ai Departamentul pentru fauna salbatica, armatei si politiei au lansat o ampla operatiune de cautare in Rezervatia Forestiera Habarana, dupa ce in weekend au fost gasite carcasele a sapte elefanti,…

- Peste jumatate dintre tigrii pe care autoritatile thailandeze i-au confiscat in 2016 de la un Templu al Tigrilor au murit din cauza unei boli virale, in conditiile in care sistemele lor imunitare era slabite in urma consangvinizarii, au informat mass-media locale, citate de Reuters. Templul budist,…

- Sefa diplomatiei indoneziene, Retno Marsudi, a declarat ca statele ASEAN sunt unite in demersul de a impiedica trimiterea gunoiului altor tari catre sud-estul Asiei. Ea a asigurat ca, in cadrul reuniunii ministrilor de externe din tarile ASEAN, desfasurata miercuri la Bangkok, a discutat cu omologii…