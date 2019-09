Stiri pe aceeasi tema

- Fotograful britanic Charlie Waite, recunoscut pentru peisajele pe care le-a imortalizat, le propune locuri spectaculoase tuturor celor pasionati de aceasta arta, de pictura si celor care vor sa petreaca momente linistite inconjurati de privelisti feerice.

- Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a gasit cele mai spectaculoase trasee pentru calatorii pasionati de drumetii (montane sau nu). Romanii care vor sa se mai bucure de inca o experienta greu de uitat inainte ca vacanta sa se termine isi pot face planuri interesante.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata in Insula Creta din Grecia, a anuntat Institutul Grec de Geofizica, citat de publicatiile Ekathimerini si Associated Press. Seismul s-a produs la ora locala 7.39 (7.39, ora Romaniei), la o adancime de 66 de kilometri.…

- Un polonez venit la Cluj-Napoca pentru festivalul Untold, a sesizat Politiei faptul ca a fost victima unei talharii in Parcul Cetatuia. Conform acestuia, trei tineri l-ar fi amenintat cu un cutit, sustragandu-i telefonul mobil si banii.

- Cand ai un telefon bun e mai simplu sa te transformi intr-un artist recunoscut internațional! Iar asta este șansa ta sa arați cat de tare ești și sa aduni followeri din toate colțurile lumii. Și nu doar atat! Huawei lanseaza competiția de fotografie Huawei InFocus Awards, oferind posibilitatea tuturor…

- Ai auzit expresia: raiul pe pamant? Probabil aceste 7 sate sunt parte din el. Aici natura a intrecut orice fantezie, iar peisajele sunt spectaculoase. Daca vrei o vacanța de poveste, merita sa le treci pe lista ta cu destinații turistice. Sursa foto: Shutterstock.com

- Republica Moldova a devenit o destinație turistica atractiva pentru turiștii straini. Care sunt cele mai importante obiective turistice din țara noastra și ce ii impresioneaza pe turiști – aflați din interviul realizat cu consultanții in turism Dumitru Niculaița și Alin George Patru.

- Vreme rea in Italia și Croația. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza romanii care se afla, tranziteaza sau calatoresc in aceste doua țari ca exista posibilitatea unor fenomene meteorologice ... The post Atenționare de calatorie. Doua destinații turistice indragite, lovite de fenomene meteo…