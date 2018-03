Stiri pe aceeasi tema

- Continuand colaborarea de succes cu inovatorul Festival Internațional de Film de la Rotterdam (IFFR), BIEFF ofera cinefililor din Romania ocazia rara de a vedea cateva dintre cele mai interesante filme care au avut premiera mondiala la ediția din 2017 a festivalului olandez. Filmele din acest program,…

- Ion Dragoman, din București, dar și alți cititori cu diferite grade de invaliditate, ne intreaba ce salariu are asistentul personal pentru persoanele cu handicap, in momentul de fața, și care este actul normativ care reglementeaza aceasta problema. RASPUNS: Asistentul personal, angajat cu un contract…

- Aglomeratie mare in trenul IR 1580 Constanta ndash; Bucuresti, care a plecat la ora 13.00 spre capitala. La fel este si trenul IR 1582 care a plecat la ora 14.00 spre Bucuresti. Biletele s au epuizat de vineri, de aceea au fost vandute si bilete fara loc. Reprezentantii CFR Calatori spun ca este weekend…

- Cu ajutorul vedetei si a specialistilor din saloanele Silhouette, șapte femei din toata țara iși vor transforma radical stilul de viața in urmatoarele trei luni. Mii de femei din toata țara s-au inscris in preselecțiile campaniei “Nu exista nu se poate”, lansata de Andreea Marin și Top Line, in dorința…

- Firmele de confecții vrancene au cea mai mare cifra de afaceri in domeniul confecțiilor textile din Romania, arata un studiu privind dinamica industriei modei realizat de experții de la KeysFin. In Vrancea activeaza 160 de firme care au avut o cifra de afaceri de 718 milioane lei,…

- Week-end-ul trecut a fost dedicat roboticii. 19 echipe din regiune s-au intrecut in a-și demonstra dexteritatea in ceea ce privește ghidarea roboților, iar Aradul a fost reprezentat de 3 echipe. Cel mai bine clasata a fost echipa „Mușchetarii” de la Liceul Național de Informatica Arad, elevii reușind…

- 24 de echipe s-au calificat in programul de accelerare Innovation Labs 2018, destinat tinerilor dornici sa faca primii pasi in antreprenoriatul tehnic, in urma participarii la Hackathonul din Bucuresti. Printre proiectele castigatoare se numara o solutie IT de monitorizare a comportamentului clientilor…

- Actori ai Teatrului de Comedie din București vor juca la Suceava piesa „Fierarii”, in regia lui Horațiu Malaele. Spectacolul va avea loc pe 23 aprilie, incepind cu ora 19.00, la Casa de Cultura. Din distribuție fac parte Horațiu Malaele, Maia Morgenstern, George Mihaița, Valentin Teodosiu și Mircea…

- Cosmin Contra a anunțat stranierii pentru primele meciuri din 2018. Surpriza uriașa printre tricolori. S-au pus in vanzare biletele pentru jocul cu Suedia . In aceasta luna, reprezentativa Romaniei disputa doua jocuri de pregatire, pe 24 martie, la Netanya, in fața Israelului, și pe 27 martie, la Craiova,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ii sfatuiește pe șoferi sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate și doar daca au mașina echipata de iarna. Conducatorii auto ar trebui sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si numai daca au autovehiculele echipate…

- Ultimul weekend din aceasta iarna aduce un spectacol de sezon la Teatrul Gulliver. „Craiasa Zapezilor”, capodopera a marelui scriitor de basme pentru copii, Hans Christian Andersen, vine in aceasta duminica, 25 februarie 2018, de la ora 10:30, pe scena de la Gulliver.„Craiasa Zapezilor” este o incantatoare…

- Reprezentația spectacolului ”Straini in noapte” va fi reprogramata miercuri, 28 martie 2018, de la ora 19:00 Reprezentația din 27 martie a piesei de teatru ”Straini in noapte”, cu Florin Piersic și Medeea Marinescu, va fi reprogramata miercuri, 28 martie 2018, la ora 19:00, la Centrul Cultural…

- Wizz Air a anunțat astazi o noua expansiune și crearea de locuri de munca pentru baza din Cluj. O aeronava suplimentara Airbus A320 se va alatura flotei locale, ceea ce va face ca numarul total sa ajunga la șapte aparate de zbor, precum și lansarea a noi rute spre Viena in Austria și Lyon in…

- Nestle, cea mai mare companie de produse alimentare si bauturi din lume, a raportat anul trecut o crestere organica de 2,4% la nivel global, iar divizia din Romania este unul dintre cei mai performanti actori ai regiunii, cele mai mari ponderi in cifra de afaceri fiind detinute de cafea, hrana pentru…

- Vola.ro, cea mai mare agenție de turism online din Romania, a raportat o creștere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzacțional total de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24% fața de 2017) și o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in creștere cu 13% fața de anul anterior) pentru…

- Au investit in Bucuresti, la Lehliu-Gara si acum la Cluj. Andreea Esca si sotul ei, Alexandre Eram, vor sa construiasca in ”buricul” targului, in zona ultracentrala a municipiului Cluj-Napoca, un hotel de patru stele, pe locul unei cladiri istorice, informeaza click.ro. Imobilul va avea un etaj, mansarda…

- Ediția din acest an a Mastering the Music Business - conferința dedicata industriei muzicale din Romania - aduce inca o noutate: sesiunile de audiții. In timpul acestora, cațiva dintre producatorii muzicali invitați (autohtoni și internaționali) le vor oferi feedback in timp real, fața in fața, celor…

- FCSB VS. LAZIO // FCSB spera sa obtina un rezultat favorabil, în aceasta seara, pe Arena Nationala. Fotbalistii lui Dica joaca, de la ora 22 si 5 minute, împotriva echipei Lazio Roma, în 16-imile Europa League. FCSB VS.

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- Russell Grant este primul astrolog care a prezentat in ultimii 300 ani o citire profesionista de horoscop unui membru al Familiei Regale Britanice, anume Reginei Mama. Conform lui Russell Grant, contextul astrologic pentru fiecare zodie predispune la aparitia sau activarea anumitor situatii…

- Mariuca Caruntu a ieșit invingatoare din lupta cu boala dupa cele trei operații prin care a trecut in decursul unui singur an. Cu toate acestea, din doua in doua luni, copila trebuie sa ajunga in Italia, țara in care a facut intervențiile chirurgicale, pentru a se asigura ca boala nu a recidivat. Pentru…

- Aceasta tehnica ciudata este practicata de o mulțime de oameni din toata lumea. Motivul este incredibil. Se pare ca aceasta tehnica speciala de unire a degetului inelar cu degetul mare te transpune intr-o stare de perfecta relaxare și pace. Știai ca poți sa ajungi la armonie și la pace totala folosindu-ți…

- Maria Toma, din București, ne intreaba daca perioada in care un angajat s-a aflat in concediul medical, legal acordat, se ia considerare pentru stabilirea vechimii in munca, la intocmirea dosarului de pensionare. RASPUNS: Pentru inceput, facem precizarea ca, in legislația actuala, nu mai exista termenul…

- Oferta Tarom de Ziua Indragostiților, in 2018. Compania aeriana naționala Tarom a lansat o noua promoție pentru a sarbatori Ziua Indragostiților și pune in vanzare bilete de avion ieftine, pentru rutele externe. Oferta este valabila pana pe 2 februarie și este valabila atat pentru zborurile cu plecare…

- GEFCO Romania, subsidiara Grupului GEFCO, jucator global in logistica industriala și lider european in logistica automobilelor, a continuat și in anul 2017 activitatea sa caritabila deja consacrata pe parcursul anilor anteriori, susținand acțiunile organizației „Salvați Copiii Romania”, Fundației PARADA…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat mai multi oameni, astfel ca grupul numara acum…

- Un afacerist italian a injunghiat mortal un roman intr-un apartament din zona Unirii din Capitala. Disputa ar fi plecat de la o romanca, de care s-a indragostit afaceristul italian, informeaza surse judiciare. In timpul scandalului, italianul a luat un cutit si l-a injunghiat pe roman, provocand decesul…

- Suedeza Bella Gullden, surpriza din partea fanilor echipei CSM București. Isabelle Gullden, una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, a avut parte de un moment inedit, aseara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei…

- Isabelle Gullden, una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, a avut parte de un moment inedit ieri seara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei de azi cu CSU Danubius Galați ( Sala Polivalenta, ora 19.00, in direct…

- 500 de euro spaga pentru un loc de parcare in Bucuresti! Este pretul de la care incepe negocierea cu angajatii primariilor, daca vreti un spatiu de parcare pe domeniul public. Au demonstrat-o reporterii Observator, care au filmat cu o camera ascunsa cum functioneaza mafia parcarilor.

- Marți, 9 ianuarie 2018, șoferii de pe Strada Grințieșului, Gorjului, Militari, și probabil nu doar ei, au avut surpriza neplacuta sa vada ca au de platit amenzi pentru ca staționau neregulamentar. Este adevarat ca pe trotuar nu ar trebuie sa se parcheze, fiind ilegal. Șoferii sunt revoltați, pe buna…

- Rezultatul probelor serologice efectuate la baiețelul in varsta de 2 ani care a murit, saptamana trecuta, la spital, cu suspiciune de rujeola, a confirmat prezența bolii. Directorul executiv al DSP Suceava, Sebastian Jureschi, a declarat, ieri, ca Institutul Cantacuzino din Bucuresti a comunicat ...

- Un barbat suspectat de viol este cautat de poliție. Acesta a fugi cu un taximetru din zona Kaufland / Maraști. ”In noaptea de 1 ianuarie ora 4:40 - 5:00 acest barbat a fost vazut in zona Kaufland / Marasti. E posibil sa fi luat un taxi de pe strada Bucuresti…

- Judas Priest canta pe 22 iulie 2018 la Romexpo, in cadrul turneului „Firepower”. Judas Priest revin la Bucuresti pe 22 iulie la Romexpo in aer liber, in cadrul turneului Firepower, pentru a prezenta o productie fantastica, total noua, publicului din Romania! Un melanj de rock, ecrane led, pe o scena…

- Am auzit la radio ca Guvernul acorda niște bani pentru veteranii de razboi și vaduvele veteranilor de razboi. Puteți sa ne spuneți despre ce sume este vorba? Care este cuantumul ajutorului financiar pentru veteranii de razboi?(Contantin Damaschin, București) RASPUNS: Intr-adevar, in ședința din data…

- Judas Priest revine la Bucuresti intr-un concert care va avea loc pe 22 iulie, la Romexpo, pentru a promova viitorul album ”Firepower”. Biletele pot fi cumparate din reteaua iabilet.ro, la 129, 149, 175 si 280 de lei. Daca nu ți le iei din timp și aștepți ziua concertului Judas Priest, la intrare vor…

- Violonistul David Garrett va sustine al doilea concert la Bucuresti, anul viitor, pe 9 iunie, dupa ce biletele pentru primul sau show de la Sala Palatului, de pe 8 iunie, au fost cumparate aproape in totalitate, potrivit Agerpres. Biletele pentru spectacolul din 9 iunie au fost puse ieri in vanzare.…

- EBEC Challenge este un foarte bun exemplu pentru a ilustra cele mai sus menționate. Evenimentul, aflat la ediția cu numarul 10, este o competiție inginereasca organizata de voluntarii BEST Cluj-Napoca pentru colegii lor, studenți ai Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Competiția din acest an este…

- CS Universitatea Craiova l-a transferat definitiv pe mijlocasul Alexandru Mitrita de la echipa italiana Pescara, informeaza publicatia italiana Il Centro. "Presedintele Daniele Sebastiani ofera primul soc al pietei transferurilor care urmeaza sa se deschida oficial pe 3 ianuarie. Acum doua…