- Bursa Romana de Marfuri Terminalul Constanta organizeaza in data de 21.03.2018, ora 10.00, la sediul sau, procedura de licitatie deschisa, urmata de strigarea libera a pretului, prin care CNCF CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta ofera spre vanzare deseuri stocuri feroase si neferoase 6 loturi. Documentele…

- Persoanele fizice cu venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, care estimeaza pentru anul in curs un venit net anual cumulat sub plafonul a 12 salarii lunare minime brute pe…

- Jurnalistul Iulian Țimpea a aflat ieri ca pentru a cumpara un medicament pentru fiul sau, trebuie sa liciteze! Nu, nu este o gluma ci realitatea crunta cu care s-a confruntat jurnalistul Iulian Timpea. La recomandarea medicului a mers la o farmacie sa cumpere un medicament pentru aerosoli, dar a…

- Primaria municipiului Alba Iulia scoate la inchiriat ultimele trei spații clasificate ca monumente istorice, in Cetatea Alba Carolina. Procedura de atribuire va fi licitația publica deschisa, organizata in data de 18 aprilie 2018, de la ora 10.00. Ceea ce atrage atenția sunt prețurile de la care incepe…

- Primaria municipiului Alba Iulia organizeaza licitatie publica deschisa, in data de 18 aprilie 2018, ora 10.00, in vederea concesionarii spatiilor situate in santurile Fortificatiei de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina. Spatiile sunt incluse pe Lista Monumentelor Istorice avand codul LMI 2010 AB-II-a-A-00088.…

- Procurorul Mircea Negulescu iese la rampa dupa inregistrarile facute publice de Sebastian Ghița. Acesta susține intr-un interviu pentru Revista Kamikaze ca „aceste inregistrari nu vor face niciodata deliciul telespectatorilor, putand fi utilizate, cel mult, in cazul unor eventuale proceduri judiciare,…

- Ambasadorul Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a vorbit în cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare în limba româna si le catalogheaza drept încercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația…

- Hotelurile Traian si Astoria din Iasi sunt scoase la licitatie. Redam anuntul oficial: Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. si CASA DE INSOLVENTA RAVA S.P.R.L. - FILIALA BUCURESTI, desemnate, in consortiu, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei TURISM MOLDOVA S.A., prin Incheierea…

- Buna seara.... Ma numesc Bratu Geanina Ionelia, sunt studenta la Facultatea de Geografie si am varsta de 20 de ani. La fel ca toți oamenii, sunt o persoana ambițioasa și cu vise marețe, dar trec prin cea mai grea perioada a vieții mele. Ma regasesc intr-o situație foarte grea și sunt forțata…

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Cercetatorii au descoperit ca inhalarea regulata a cocktailului de substante chimice folosite in majoritatea produselor de curatenie este nociva pentru sanatatea plamanilor – insa, aparent, doar in cazul femeilor, scrie iflscience.com. Cercetatorii au remarcat faptul ca ratele de dezvoltare a astmului…

- Ministerul Sanatații reacționeaza in cazul investigației, realizat de catre RISE Moldova, despre escrocheriile care se fac prin portaluri de colectare a banilor pentru caritate. Instituția medicala susține ca exista un mecanism de accesare a alocațiilor financiare pentru tratamentele in strainatate.

- Unul din compozitorii din spatele piesei 'Soft and Wet' (1978), primul single editat de Prince, a deschis o licitatie pe site-ul eBay pentru a vinde partea sa din drepturile de autor ale acestui cantec, relateaza joi EFE. Mass-media americane s-au facut ecou al acestei propuneri neobisnuite…

- "Rugaciunea" și "Madona", doua lucrari despre care judecatorii au stabilit, in urma expertizelor, ca sunt opera lui Constantin Brancuși, se vand la mica publicitate cu 30 de milioane de dolari.

- Judecatoria Constanta arata in motivarea deciziei prin s-a dispus arestul la domiciliu in cazul celor trei femei care au agresat un elev al scolii nr 28, chiar pe holurile institutiei, ca gravitatea faptei nu a impus arestarea preventiva a acestora, asa cum ceruse procurorul de caz.

- Celebrul producator Quincy Jones, aflat in spatele celor mai mari succese ale lui Michael Jackson, sustine ca regele popului i-a plagiat mai multe hituri, inclusiv "Billie Jean", informeaza AFP. "Nu vreau sa spun asta public, dar Michael a furat multe lucruri. A furat multe cantece", a…

- BANI MULTI… Zeci de mii de vasluieni care locuiesc in mediul rural, satui de noroaie si bataie de joc, ar dori sa stie daca drumurile care trec prin satele lor vor fi modernizate. Se pare ca la nivelul Consiliului Judetean Vaslui se anunta o serie de licitatii, in primavara acestui an, licitatii care…

- O colectie de obiecte personale ale regretatului cantaret american Prince, printre care o pereche de cizme si un pian la care a cantat artistul, vor fi scoase la vanzare de casa de licitatii RR Auction, relateaza EFE. Cizmele si pianul, ambele de culoarea rosie, sunt doua piese din acest…

- ANAF scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor Publice…

- Campania de strangere de fonduri pentru tratamentul tanarului de 31 de ani din Alba Iulia, Adrian Vintan, bolnav de cancer de piele, a ajuns si in Anglia. Grupul ”Romani in Londra” a organizat o actiune in cadrul careia a fost scoasa la licitatie o masina decapotabila, iar banii vor ajunge in contul…

- Un colier cu diamante care i-a apartinut actritei Elizabeth Taylor, alaturi de crucea si inelul papei Paul al VI-lea vor fi scoase la vanzare la un targ de bijuterii care a fost inaugurat joi in...

- Sute de documente catalogate cu parafa „STRICT SECRET” au intrat in posesia postului național de radio ABC din Australia, care vorbește despre o breșa „rușinoasa” de securitate in aparatul guvernamental. Vrafurile de documente secrete – pe care ABC le-a numit „Dosarele Cabinetului” – se aflau in doua…

- Educatoarea Adina Pîrvuleț, de la o gradinița din Motru, care susține ca este atacata cu surse electromagnetice și ca podeaua clasei, dar și patuțurile copiilor, se mișca trebuie sa prezinte un aviz psihiatric pentru a-și continua activitatea.

- Mai multe bunuri care au apartinut lui Nicolae Ceausescu sunt scoase la licitatie in Romania. Evenimentul este organizat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nasterea fostului lider comunist.

- Sute de documente catalogate cu parafa "STRICT SECRET" au intrat in posesia postului național de radio ABC din Australia, care vorbește despre o breșa "rușinoasa" de securitate in aparatul guvernamental.

- Cazi de baie, paturi, mese de toaleta, perdele... 10.000 de articole care au apartinut luxosului hotel parizian Ritz vor fi scoase la licitatie in luna aprilie, au anuntat marti surse din cadrul casei de licitatii Artcurial, precizeaza AFP. Hotelul situat in Place Vendome, redeschis in…

- Procurorii DNA fac cercetari in cazul suspiciunii de fraudare a fondurilor europene obtinute printr-un program social desfasurat de un ONG in orasul Santana, judetul Arad, prin intermediul caruia zeci de localnice ar fi obtinut ilegal bani dupa ce ar fi declarat in fals ca au fost abuzate de soti. Printre…

- Bolile copilariei par banale, dar ele trebuiesc diagnosticate corect, la timp, iar asta pentru ca necesita tratament simptomatic si izolare, in caz contrar putand duce la complicatii serioase si mortalitate. Ele se pot manifesta atat la copii,...

- Care este cheia unei afaceri de succes in cazul femeilor? Si de ce unele antreprenoare par a avea mai mult succes decat altele? Ce face diferenta intre succes si esec in lumea femeilor de afaceri? Si, de ce nu, ce au in comun femeile de succes in afaceri? 1.Pasiunea Se pare ca prima conditie ca sa atragi…

- In mai putin de o saptamana, peste 200 de mii de romani, medici, pietari, actori, jurnalisti, producatori, avocati, notari, mediatori, arendași sau proprietari de imobile inchiriate vor trebui sa depuna declaratia 600 prin care anunta Fiscul ca vor avea venituri din aceste activitati in anul 2018, care…

- Pentru o serie de venituri realizate, romanii nu trebuie sa plateasca impozit, fiind neimpozabile și contribuabilul nefiind obligat sa achite la stat niciun ban in cazul obținerii lor. Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor…

- Impozitul pe venituri a scazut, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, de la 16% la doar 10%, incepand cu 1 ianuarie 2018, conform unui act normativ publicat la finalul anului trecut si care a modificat Codul Fiscal.

- De la 1 ianuarie, impozitul pe venituri a scazut de la 16 la 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat in cazul persoanelor juridice, conform modificarilor aduse Codului Fiscal. Totuși, in lege, sunt prevazute ...

- Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin…

- Chestorul sef de politie Bogdan Despescu, fost sef al Politiei Romane, a adresat miercuri un mesaj colegilor din IGPR, dupa demiterea sa, in care le multumeste acestora pentru sprijinul acordat pe perioada mandatului si tine sa sublinieze ca a dispus in cazul politistului Eugen Stan luarea tuturor…

- Londra, 16 ian /Agerpres/ - Peste 200 de jucarii-robot care dateaza din anii 1960 - 1990, estimate la cateva mii de lire sterline, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc in Marea Britanie, informeaza Press Association. Robotii-jucarie sunt pusi in vanzare de un…

- Incercarea de a le garanta femeilor din Sri Lanka aceleasi drepturi ca barbatilor, in ceea ce priveste achizitionarea si consumarea alcoolului, a fost respinsa de presedintele Maithripala Sirisena, potrivit BBC .

- „Cei care deconteaza cea mai mare parte a notei de plata a incompetentei coalitiei de guvernare sunt romanii angajati in mediul privat”, sustine deputatul PNL Marilen Pirtea intr-un comunicat de presa. Liberalul da exemplul unui tanar de 34 de ani, angajat intr-o companie automotive din Timisoara, cu…

- O declarație comuna a femeilor care au avut de suferit in urma interacțiunii cu sistemul medical din Republica Moldova a fost scrisa și publicata pe o rețea de socializare de activista civica Anastasia Cucuruz. Declarația vine dupa ce o femeie ar fi fost lasata sa nasca in veceul Institutului Mamei…

- Compania care deține brandul comercial Meat-House reacționeaza la ultimile informații și declarații facute de conducerea ANSA. Meat-House susține ca tot acest scandal nu este altceva decat o campanie demarata „la comanda cuiva" și promovata „de catre mijloace de informare in masa, jurnaliști și bloggeri…

- Pentru a suplimenta bugetul local, Primaria Craiova a decis sa concesioneze prin licitație publica, pe o perioada de 15 ani, hotelul și restaurantul din incinta stadionului de fotbal. Cuantumul redevenței minime de la care va porni licitația va fi stabilit ...

- Crima de la stația de metrou Dristor 1 este un caz izolat și nu este indicat ca populația sa se panicheze. In cazul in care o persoana este in pericol, cei din jurul acesteia trebuie responsabilizați sa sara in ajutor, spune psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. “A fost un incident izolat. Inca…

- Una dintre cele mai mari colectii de scrisori din istorie, partituri muzicale si manuscrise, printre care si cel al romanului „120 de Zile ale Sodomei” de Marchizul de Sade, dar si patru ale scriitorului francez Andre Breton, vor fi licitate pe 20 decembrie, la Paris, informeaza Reuters.

- Consiliul Judetean Constanta, prin Directia Generala Administrare Domeniul Public si Privat Autoritatea Judeteana de Transport, Serviciul Autoritatea Judeteana de Transport, anunta persoanele interesate cu privire la initierea procedurii de atribuire a urmatoarelor trasee judetene: cod 89 Carvan Canlia…