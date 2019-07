Stiri pe aceeasi tema

- Membri a doua familii, cei aflati in masina au incercat sa traverseze raul Sui din regiunea rusa Tuva, ce se invecineaza cu Mongolia, a anuntat pe Facebook seful guvernului regional, Solban Kara-ool, precizand ca vehicul implicat in accident este un UAZ-469. Data exacta in care a avut loc…

- Zece persoane, dintre care sase copii, au murit inecate dupa ce masina de teren in care se aflau s-a rasturnat in timp ce soferul incerca sa traverseze un rau intr-o regiune indepartata si putin populata a Siberiei, au anuntat vineri autoritatile, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Membri a…

- Ambasadorul Romaniei in Federația Rusa, vranceanul Vasile Soare, a organizat o misiune-pelerinaj in scop comemorativ, in memoria prizonierilor romani de razboi morți in lagarele sovietice din diverse regiuni ale Rusiei in anii 1941-1952. Misiunea pelerinaj a demarat in data de 3 iunie 2019 pe un traseu…

- Teoriile conspiratiei fac victime, la propriu, in Rusia. Cel putin 65 de adulti si 17 copii infectati cu virusul HIV au murit in ultimii patru ani, pentru ca nu au facut tratament, scrie digi24.ro.

- Facebook a anuntat luni suprimarea a peste 100 de pagini, grupuri si conturi care operau din Rusia, din cauza 'comportamentului neautentic' din partea creatorilor lor, in cel mai recent exemplu de demers de curatare a retelei sociale afectand mai multe tari, potrivit AFP si dpa, citat de agerpres.ro.

- In imagini pot fi vazuti pasageri cum incearca sa foloseasca iesirile de urgenta pentru a scapa. Doi copii si o persoana din echipajul aeronavei se afla printre decedati, conform presei din Rusia. Un martor a declarat ca ar fi „un miracol" ca cineva sa fi scapat din avion, in aeronava operata de Aeroflot…

- La doar 43 de ani, creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit la volan, luni dimineața. De atunci, au curs știrile despre cine a fost Razvan Ciobanu, despre cum moartea ii va afecta pe toți cei apropiați lui și pe colegii din lumea modei. Perfect firesc. Fiecare moarte prematura este o tragedie in sine,…

- CHIȘINAU, 17 apr – Sputnik. Președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Zinaida Greceanîi, a avut în cadrul vizitei sale la Moscova o întrevedere cu președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Veaceslav Volodin. © Sputnik / Osmatesco PSRM o va inainta pe Zinaida Greceanii…