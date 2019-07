Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece copii din Iasi aflati intr-o tabara sportiva din statiunea Borsec, judetul Harghita, au ajuns la spital vineri noapte in stare grava cu suspiciune de toxiinfectie alimentara. Cei 13 copii intoxicati sunt din Iasi. Deja parintii s-au mobilizat pentru a merge dupa ei. Primele date ale anchetei…

- Cel putin noua copii aflati in tabara la o pensiune din Arefu, judetul Arges, au fost preluati de ambulante, sambata noaptea si transportati la spital, acestia prezentand simptome de toxiinfectie alimentara, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor ISU Arges, sambata noaptea s-au deplasat la…

- Un copil a fost zilele acestea victima a unui accident feroviar in zona localitatii Scanteia, acesta aflandu-se in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Baiatul a alunecat din greseala atunci cand trenul a pornit, alegandu-se cu mai multe traumatisme care ii pun viata in pericol. „Pacientul…

- O familie de moldoveni a fost implicata intr-un accident in orașul Mirano, Italia. Barbatul in varsta de 35 de ani și fiica lui de 15 ani au murit. Mama și un fecior in varsta de 8 ani au fost grav raniți, iar alți doi copii s-au ales cu rani ușoare.

- UPDATE , 14.05.2019 – Cei 9 copii din Badeuti care au fost internați ieri, la Spitalul Municipal Radauți, cu suspiciunea de toxiinfecție alimentara, urmeaza sa fie externați in aceasta dimineata. Conform directorului DSP Suceava, Liliana Gradinariu, copiii sunt intr-o stare buna. Reamintim faptul ca…