- In seara zilei de ieri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a efectuat o intervenție transfrontaliera terestra pentru a transporta o pacienta in Republica Moldova din Romania. O femeie in varsta de 52 de ani care sufera de o maladie grava a fost adusa acasa in mun. Chișinau din Romania.

- Politistii de la Imigrari au depistat, in luna septembrie, 232 de cetateni straini in situatii ilegale, cei mai multi in Bucuresti si in judetele Constanta si Botosani, fiind executate misiuni de indepartare sub escorta pentru 19 persoane, anunta Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI), scrie…

Politistii de imigrari din Cluj au depistat, in urma unei acțiuni intreprinse in cooperare cu lucratori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Cluj, 3 cetateni din Republica Moldova, care...

- Politistii de imigrari din Alba, in urma acțiunilor intreprinse, au depistat 2 cetațeni straini din Republica Moldova care nu aveau drept de ședere pe teritoriul Romaniei. Aceștia au fost obligați, prin decizii de returnare, sa paraseasca teritoriul Romaniei și, totodata, in cazul unuia dintre ei, a…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au depistat si identificat, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale desfasurate pe raza judetului Timis, doi cetateni romani care au sprijinit 20 de cetateni din Irak, Siria si Iran…

