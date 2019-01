Stiri pe aceeasi tema

- In acest sezon in județul Alba s-au inregistrat șase cazuri de gripa – confirmate de catre laboratorul Institutului Cantacuzino București –, toate cu o evoluție favorabila și raspuns pozitiv la tratamentul medical. Numarul infecțiilor acute ale cailor respiratorii superioare și al pneumoniilor este…

- Recomandari ale medicilor in cazul aparitiei simptomelor de gripa Foto: Arhiva. 25 de persoane au murit din cauza gripei în acest sezon rece - este cel mai nou bilant anuntat de Institutul National de Sanatate Publica. Cele cinci decese confirmate astazi au survenit la persoanele nevaccinate…

- „In conformitate cu Metodologia de supraveghere a gripei, infectiilor acute respiratorii si a infectiilor respiratorii acute severe, emisa de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Directia de Sanatate Publica Gorj a implementat si deruleaza supravegherea acestor…

- In acest sezon rece, in județul Alba, au fost confirmate doua cazuri de gripa (unul la finalul lunii decembrie și altul in luna ianuarie), la doi barbați. Starea de sanatate a pacienților este buna – cel diagnosticat in ianuarie a fost tratat și externat, iar cazul din decembrie nu a necesitat internare,…

- In scopul prevenirii apariției toxinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor de iarna cand in mod tradițional consumul unor mari cantitați de produse alimentare crește, precum și pentru prevenirea raspandirii Pestei porcine Africane, D.S.V.S.A. Alba a dispus masuri specifice, precum și intesificarea…

- Primele posibile cazuri din acest sezon de scarlatina, boala contagioasa care se manifesta prin febra, dureri in gat și erupții roșii pe corp, au fost semnalate la copii din județul Alba. Acestea sunt considerate ”posibile” cazuri deoarece intrunesc criteriile clinice, iar testele la exsudatele faringiene…

- Medicii de familie din județul Alba au raportat in octombrie catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba 54 de cazuri de varicela, mai puține decat in perioada similara a anului trecut (73), insa numarul imbolnavirilor va fi mai mare in noiembrie, avand in vedere ca boala este extrem de contagioasa,…