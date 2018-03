Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a intrat in ultimele patru nopti in sase case de vacanta din satul Liban, judetul Harghita, iar oamenii au depus plangeri la Primarie, care apoi a formulat o cerere la Ministerul Mediului pentru recoltarea acestui exemplar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Paznicul de vanatoare din localitatea Vela din judetul Dolj este acuzat ca ar fi impuscat cu sange rece doi caini de vanatoare, iar terbila scena s-ar fi petrecut in apropierea unor copii, care se jucau in zapada. Oamenii sustin ca barbatiul nu s-a gandit nici macar o clipa ca cei mici puteau fi raniti.

- Un paznic de vanatoare din localitatea Vela, judetul Dolj, este cercetat penal dupa ce a impuscat doi caini de vanatoare, apartinand unor persoane pe care le-ar fi prins la braconaj; totul s-ar fi petrecut in apropierea unor copii, care se jucau in zona.

- Oamenii de știința nu știu sigur daca smartphone-urile și aplicațiile care vin la pachet cu acestea ne distrug creierul, dar sunt destul de convinși ca ele creeaza dependența, incetinesc procesul de gandire și pot cauza depresie, se arata intr-un material publicat de Business Insider in cadrul…

- Dana Rogoz a povestit o intamplare care da coșmaruri oricarui parinte.Cea care a interpretat personajul Ambramburicai din “Abracadabra” a istorisit pe blogul personal o intamplare legata de Vlad, fiul ei.Vedeta a scris pe blogul ei cum l-a pierdut pe fiul ei, intr-un loc aglomerat, si cele cateva minute…

- In ziua de 9 martie, marcata in calendarul religios cu o cruce neagra, se praznuiesc cei patruzeci de creștini martirizați in Sevastia. In amintirea lor si pentru ca imaginea li s-a suprapus peste un stravechi cult al mortilor, care vegheaza asupra semințelor ce vor incolți in brazde, femeile din aproape…

- Soferitele au fost si ele trase pe dreapta, iar in loc de amenzi au primit felicitari si sfaturi pentru un comportament responsabil in trafic. De surprize au avut parte si doamnele și domnișoarele din cadrul Jandarmeriei din Harghita. Colegii lor au dat alarma de cod portocaliu si toate jandarmeritele…

- Realizatorul Realitatea TV, Rareș Bogdan, face apel la telespectatori dupa ce PSD a decis ca postul de știri patronat de Cozmin Gușa nu are acces in interiorul Salii Palatului, unde pe 10 martie are loc congresul social-democraților. „Mi se pare o actiune extrem de grava de incalcare a libertatii presei,…

- Un agent de poliție din Dambovița a fost reținut pentru ca lua șpaga la inmatricularea mașinilor. Polițistul de la Serviciul Regim permise și inmatricularea Vehiculelor (SRPCIV) facea rost de clienți cu ajutorul unor angajați de la centrele de copiere din apropierea instituției. Afacerea a fost inchisa…

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.

- Jack Gray, planificator de transport la o companie, le-a spus organizatorilor dupa ce a trecut linia de sosire ca a concurat in numele sefului sau de 49 de ani, care s-a accidentat inaintea cursei. "Seful meu m-a sunat joi sa ma intrebe daca vreau sa ii iau locul, pentru ca s-a accidentat.…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet! Oamenii legii au aplicat peste 370 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați si au retinut 37 permise de conducere. Politistii au constatat 7 infracțiuni. Mai eaxact, in Sannicolau Mare, oamenii legii au oprit…

- Cursa WizzAir Bucuresti - Malmo, care ar fi trebuit sa decoleze vineri seara de pe Aeroportul Otopeni, a plecat cu o intarziere de peste 24 de ore spre aeroportul din Suedia, unde alti pasageri romanii asteapta de mai bine de o zi sa se poata intoarce in tara. Pasagerii aflati in Romania au…

- Derapaje NEcontrolate in Cluj: zapada depusa pe strazi, pericol public GALERIE FOTO Se circula in conditii de iarna, vineri, in Cluj, iar zapada depusa pe carosabil poate devenii o adevarata capcana pentru soferi. Zapada care a acoperit carosabilul face ca sofatul sa devina, în unele cazuri,…

- Teodorovici, despre recuperarea prejudiciilor: "Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie" Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii…

- Politia Locala Galati aduce primavara in sufletul galatencelor. Institutia anunta ca, pe data de 1 martie 2018, incepand de la ora 10:00, politistii locali vor oferi martisoare florale doamnelor si domnisoarelor, atat angajate, cat si donatoare, care vor fi prezente la Centrul Regional de Transfuzii…

- Cum erau iernile de altadata si cum au supravietuit romanii fara sa stie ca ii ameninta codul rosu de viscol și ger? Zapezile anilor 80, se pravaleau pe neașteptate peste romani. Iernile erau grele, in case era frig, iar drumurile erau incarcate de mormane de zapada. Nici urma de utilaje de deszapezire,…

- Oamenii de stiinta americani au depistat cel mai periculos obiect din bucatarie. Acesta este prosopul de bucatarie, pe care ne stergem de obicei în graba si care poate deveni o sursa de microbi, în special bacteria E.coli.

- Daca esti unul dintre oamenii care tinde sa fie manipulator si obsedat de control, e firesc sa te gandesti ca este o caracteristica rea, dar nu este mereu asa. Daca schimbi cuvantul "manipulator" in "persuasiv", dintr-o data suna mai bine si o privesti ca pe o calitate. Daca esti in stare…

- In urma cu citeva zile, pe adresa redactiei noastre au parvenit mai multe mesaje din partea unor locuitori ai sectorului Ciocana din capitala. Oamenii se pling ca, odata cu racirea timpului, nu mai pot iesi la balcoane si sint nevoiti sa-si usuce hainele chiar in casa. Problema o constituie fumul emanat…

- Angajații din minele de sare de la Praid și Slanic Prahova nu opresc protestele. Minerii sunt nemulțumiți de salariile mici și de condițiile de munca precare. In total, 350 de oameni au incetat lucrul, iar cateva zeci s-au baricadat de mai bine de 32 de ore in subteran.

- Aproximativ o mie de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Victoria, dupa anuntul lui Tudorel Toader privind cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Oamenii s-au strans la scurt timp dupa anuntul ministrului Justitiei. Ei protesteaza fata de Guvern…

- Studiul publicat in jurnalul Neurology arata ca oamenii care nu au facut sport aveau un creier mai mic decit cei care fusesera mai activi, la un interval de 20 de ani, relateaza CSID. Scanarile au aratat ca persoanele cu o capacitate redusa de miscare - definita ca perioada de timp in care o persoana…

- Oamenii legii au depistat incalcari grave, privind regulile și normele sanitare, produsele din carnea și mezelurile erau comercializate in lipsa actelor de proveniența, lipsa certificatelor de calitate, termenul de valabilitate expirat, lipsa actelor medicale a angajaților. Neregulile au fost identificate…

- Samanța bunastarii a incolțit in curtea Primariei dupa adoptarea unei politici de cheltuire judicioasa a banului public, insa la bugetul municipiului contribuie din plin și Poliția Locala. Oamenii in uniforma aduc lunar sume de consistente provenite din amenzi. Astfel, Primaria iși rotunjește veniturile,…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Astazi, vom face cunostinta cu Teodora Mureșan, șef Serviciu Administrativ din cadrul Primariei Campia Turzii, careia i-am adresat un set de intrebari care vizeaza atat activitatea dansei cat si a departamentului din care face parte. Read More...

- Un avion israelian de vanatoare de tip F-16 a fost doborat in cursul noptii de vineri spre sambata de sistemele antiaeriene siriene in timp ce efectua raiduri aeriene in Siria ca reactie la infiltrarea unei drone de fabricatie iraniana in partea de nord a Israelului. Cei doi piloti s-au catapultat…

- Doi indivizi de 23 si, respectiv, 24 de ani au fost retinuti de politie dupa ce au sustras dintr-un magazin o sticla de whisky in valoare de 420 de lei, noteaza Noi.md. Oamenii legii au fost alertati de vinzatoarea magazinului din care a fost comis furtul. Potrivit politiei, indivizii, anterior cercetați…

- Ramașițele barbatului a carui identitate nu este inca cunoscuta, au fost gasite langa o pușca de vanatoare care a fost gasita incarcata, intr-o rezervație de vanatoare privata, aflata langa Parcul Național Kruger din provincia Limpopo din Africa de Sud.

- Ambasadorii SUA, Marii Britanii, Belgiei si Ungariei in Romania au dansat, au baut palinca si au mancat kurtoskalacs (colac secuiesc), sambata, la traditionalul bal de Lasata Secului din Harghita, desfasurat in acest an in localitatea Sansimion, in cadrul caruia a fost inmormantata ritualic iarna, inaintea…

- Focar de trichineloza in județul Satu Mare. Peste 20 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au mancat carne de porc. Cele doua animale, care au fost sacrificate, nu au fost testate pentru depistarea trichinelozei, susțin reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare. Persoana contaminate…

- Proprietarii celor aproape 7.000 de imobile din comuna Sancraieni, jud. Harghita, au inceput sa primeasca gratuit, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023, extrasele de carte funciara.

- Fostul deputat de Vrancea Victor Roman este pus la zid de oamenii din comuna vranceana Fitionesti, care cer primariei din localitate sa reanalizeze contractul de concesiune cu fondul de vanatoare privat unde presedinte este fostul parlamentar PSD.

- Conform unui studiu recent, toate sticlele refolosite incep sa acumuleze bacterii daunatoare pentru starea de sanatate. Oamenii de stiinta sustin ca atunci cand bei apa dintr-o sticla de plastic pe care ai folosit-o de mai multe ori, este ca si cum ai "linge" un capac de toaleta.

- F. T. Miercuri noaptea, polițiștii din Mizil, impreuna cu jandarmi prahoveni, au organizat o acțiune de prindere in flagrant a unor braconieri. Acțiunea a avut loc in urma unor informații potrivit carora, in zona comunei Jugureni, unele persoane ar practica braconajul cinegetic. Punct ochit, punct lovit,…

- Duminica, 28 ianuarie, administratorul unui local din municipiul Sighetu Marmației a sesizat poliția despre faptul ca, intre orele 13,00 – 14,00, un barbat a facut o consumație in local in valoare de 80 lei, dupa care s-a ridicat și a parasit localul fara sa achite nota de plata. Ulterior acestei sesizari,…

- Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic“, a declarat miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News. „Facebook si Google…

- Compania de Drumuri pare ca joaca într-un film prost. Institutia vrea sa construiasca centura Mihailești, care sa treaca prin curtea unei case. Practic, la câtiva metri de peretele locuinței, când soseaua va fi gata, vor trece TIR-urile, desi în partea opusa a locuintei e…

- Managerul Spitalului Municipal din Odorheiu Secuiesc, Lukacs Antal, a declarat ca starea unuia dintre pacienti este foarte buna si in curand va fi externat, iar ceilalti doi mai au nevoie de tratament de specialitate. Purtatorul de cuvant al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta…

- 22 de amenzi au fost date numai anul acesta proprietarilor de cladiri care și-au lasat imobilele sa cada prada intemperiilor. Agenții locali spun ca au continuat verificarile in ceea ce privește modul in care proprietarii de cladiri degradate au respectat demararea procedurilor pentru reabilitarea…

- Oamenii acuzau dureri puternice de stomac, fiind suspectati de toxiinfectie alimentara, a declarat medicul sef al unitatii medicale, Doina Harlisca, potrivit Agerpres. 'Persoanele au ajuns la spital cu ajutorul Ambulantei si al masinilor personale. (...) Acestea acuzau dureri puternice de stomac,…

- • „Avem deja contracte de finantare incheiate pentru obiective importante, urmind ca luna aceasta sa initiem procedura de licitatie a lucrarilor si sa ne apucam de alte noi lucrari de investitii“, spune primarul Vasile Alexandroaia • despre deschiderea minei de uraniu nu se mai stie nimic • Comuna Grinties,…

- Miercuri seara, in curtea unei familii din Bistrita-Nasaud, un autoturism parcat a fost cuprins de valvataie si a ars ca o torta minute in sir. Din fericire, nimeni nu a fost ranit si pompierii au reusit sa stinga incendiul inainte de a se extinde la alte sase masini aflate in curte. Proprietarii spun…

- Perioada de sacrificare a porcilor in gospodariile populației a trecut, insa posibilele urmari ale infestarilor cu trichinella spiralis i-au pus pe jar pe prahovenii care au mancat din carnea porcilor bolnavi, inainte de a primi rezultatele examenelor trichineloscopice. Deși medicii sanitar-veterinari…

- Politistii locali au sanctionat contraventional un barbat care arunca cu petarde in galatenii care se aflau in piata centrala din Galati, la cumparaturi de sarbatori. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.