Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite continua sa-si intareasca prezenta militara in Europa. Americanii au mai adus patru bombardiere B-52, pe langa cele doua trimise recent. Unul dintre ele a survolat si Romania si a participat la un exercitiu de realimentare. Totul, in conditiile in care comandantul suprem al fortelor…

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Armata americana a trimis in Europa doua bombardiere capabile sa transporte arme nucleare si rachete de croaziera. Cele doua aeronave de tip B-52 vor fi stationate la o baza a Fortelor Aeriene Regale din Marea Britanie.

- Starurile de la Hollywood sunt alaturi de cei care, in aceste zile, protesteaza in Piata Victoriei si adreseaza PSD-ului si lui Liviu Dragnea Multe Urari si Iubire Eterena. Americanii se saluta deja cu noua formula, deja afisata public in Hollywood Hills, si promit sa se alature blocadei anti PSD de…

- Decernarea premiilor Bafta 2019, echivalentul britanic al Oscarurilor, a avut loc duminica (10 februarie), moment in care vedetele din Marea Britanie și de peste Ocean s-au bucurat de o atenție sporita. Starurile au reușit sa fure lumina reflectoarelor prin ținutele lor deosebite. Cea de-a 72-a gala…

- Franta, Germania si Marea Britanie au infiintat un mecanism european pentru tranzactii comerciale cu Iranul care nu se fac in dolari, pentru a ocoli sanctiunile Statelor Unite, desi diplomatii au recunoscut ca este putin probabil sa ajute la tranzactii comerciale importante, despre care Teheranul spune…

- Administratia Donald Trump a lansat de aproximativ un an o campanie prin care indeamna tarile aliate, in principal cele din cadrul NATO, sa contracareze activitatile Huawei si ale altor companii chineze, in contextul competitiei geostrategice, scrie cotidianul The New York Times preluat de mediafax.Citește…

- Politistii din Las Vegas cer o proba de ADN de la Cristiano Ronaldo si au trimis un mandat in Italia. Autoritatile de peste Ocean s-au adresat deja unui tribunal din Italia pentru a obtine esantionul, iar americanii sustin ca fotbalistul de 33 de ani se va conforma. Cristiano Ronaldo, o noua…