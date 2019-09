Şase bărbaţi din Giurgiu – arestaţi pentru trafic de minori La data de 19.09.2019 procurorii DIICOT-B.T.Giurgiu au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor S. F. M., Ș. P., Ș. A.-D., Ș. M. A., M. M. D. si T. A. I., pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori. La data de 12.09.2019, organele de urmarire penala au fost sesizate de catre o persoana cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 15 ani, eleva in clasa a 9 la un liceu din municipiul din Giurgiu, ar putea fi victima infracțiunii de trafic de minori, in sensul ca ar putea fi exploatata sexual prin practicarea prostituției, in scopul obținerii unor foloase materiale,… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

Sursa articol si foto: stirigiurgiu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18.09.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor V. C. M., arestat in alta cauza L. C.si D. I., pentru savarsirea infractiunilor de trafic…

- Primul autobuz școlar pleaca la ora 7, iar ultimul, dupa ora 6 seara, la finalul cursurilor. Degeaba! Intr-o Capitala sufocata de trafic, multi parinti nu sunt pregatiti sa renunte la obiceiul de a-i aduce pe cei mici cu masina la scoala. Este si motivul pentru care cele mai multe autobuze au fost goale.

- Procurorii DIICOT de la Cluj au retinut o femeie de 53 de ani care si-ar fi obligat nepoatele sa cerseasca pentru a face rost de bani, anunta, vineri, institutia. Femeia este acuzata de trafic de minori. Anchetatorii arata ca in perioada 2009-2019, R.L., a recrutat și adapostit la domiciliul sau doua…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 29 iulie – 09 august 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.025.851 euro, adica 4.849.200 de lei. Au fost depistate 236 de persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 35 erau din Bucuresti, 29…

- O acțiune de cautare a unei adolescente a avut loc, marți, la Mangalia, in județul Constanța, dupa ce o femeie a anunțat la 112 ca fiica ei a fost rapita. „La data de 6 august, in jurul orei 18.40, polițiștii din Mangalia au fost sesizați prin 112 de catre o femeie de 29 de ani, cu privire…

- Tanar de 19 ani, arestat pentru trafic de persoane! Mama de 21 ani și fiica sa, lipsite de libertate. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov și ai Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au documentat activitatea…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, anuntat, miercuri, ca a sesizat Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile efectuate de catre companiile Primariei Capitalei, dupa ce instanta a decis anularea hotararilor de infiintare.