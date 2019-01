Stiri pe aceeasi tema

- Un momentu revoltator a fost surprins in provincia Odisha, din sud-vestul Indiei. Un tanar de 17 ani a dus pe bicicleta cadavrul mamei sale moarte, fiindca nimeni n-a vrut sa-l ajute s-o inmormanteze, relateaza indiatoday.in.

- Un tanar de 17 ani și-a dus la groapa pe bicicleta mama care murise, fiindca nimeni n-a vrut sa-l ajute s-o inmormanteze. Saroj, din provincia Odisha, din sud-vestul Indiei, a mers cu trupul neinsuflețit...

- O scena curemuratoare a fost surprinsa in provincia Odisha, din sud-vestul Indiei. Un tanar de 17 ani și-a pe bicicleta cadavrul mamei sale moarte, fiindca nimeni n-a vrut sa-l ajute s-o inmormanteze. Saroj a mers așa, cu mama intinsa pe o targa improvizata pe care a legat-o de portbagaj pe o distanța…

- Emma Carolan se lupta de 20 de ani cu boala renala care a lasat-o in nevoia de a face. in mod constant, dializa. Soțul ei, Daniel, urma sa-i doneze un rinichi, dar cu o luna inainte de operație, femeia de 33 de ani a fost gasita moarta in casa ei din Portsmouth, Marea Britanie. In dimineața de 22 iulie…

- Madalina Urloiu, acum Stile, s-a facut femeie de casa. Dupa ce s-a casatorit in mare secret cu un celebru medic estetician din State, acum, cei doi petrec si primul Craciun impreuna in calitate de sot si sotie.

- Sotul tinerei crestine Asia Bibi a solicitat azil pentru ea si familia ei Statelor Unite, Marii Britanii si Canadei, in timp ce soarta femeii pakistaneze, achitata saptamana trecuta dupa ce a fost condamnata la moarte pentru blasfemie, ramane foarte nesigura in tara sa.

- Tanarul cu arsuri grave in explozia din Piatra-Neamț este in continuare in stare critica și nu poate fi deocamdata operat. El a fost transferat joi la un spital din Belgia, iar acolo primește in prezent doar tratament de susținere. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca a primit vineri dimineața…