Stiri pe aceeasi tema

- Sase astronauti au renuntat la iesirile in spatiu pentru a explora abisurile terestre si au schimbat costumele de astronauti cu unele de speologi atunci cand s-au scufundat in profunzimile unei pesteri din Slovenia, pentru a studia un univers limitat care este insa la fel de exigent ca Universul, informeaza…

- Sase astronauti au renuntat la iesirile in spatiu pentru a explora abisurile terestre si au schimbat costumele de astronauti cu unele de speologi atunci cand s-au scufundat in profunzimile unei pesteri din Slovenia, pentru a studia un univers limitat care este insa la fel de exigent ca Universul,…

- Este vorba despre unul dintre diferendele dintre cele doua vecine din ultimii ani, alaturi de construirea de catre Croatia a unui pod de legatura intre nord si sud, in apropierea frontierei cu Bosnia.Manifestantii - inclusiv multi liceeni si lideri politici - s-au adunat la Novi Grad si…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede scutirea de la plata tarifelor pentru utilizare si acces in zona drumului public pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii si folosesc aceasta zona pentru acces la proprietati, potrivit Agerpres.Proiectul…

- Ploaie artificiala, roboti pe post de menajere, profesori-holograme, nisip care straluceste in intuneric sunt cateva dintre tehnologiile futuriste pe care viitorul oras le-ar putea avea, potrivit ziare.com. Proiectul numit Neom, o combinatie intre cuvantul grecesc "neos" (nou) si cuvantul arab "mustaqbal"…

- Sedinta plenara din 30.07.2019 Subjects Subject P.L. Video, Audio, Text 1. 45 Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 4 din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzator 2. 116 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.46/2013 privind scutirea…

- Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, institutie aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul "Curs de perfectionare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in regiunea Cernauti, Ucraina- grupa 2", la Iasi,…