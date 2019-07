Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Angliei va intalni SUA, in timp ce Olanda va juca impotriva Suediei in semifinalele Campionatului Mondial de fotbal feminin.Suedia a eliminat campioana olimpica en-titre Germania, scor 2-1, in timp ce Anglia a trecut de Norvegia, scor 3-0. SUA a eliminat Franta, scor…

- Ambasada Suediei din București a reacționat dupa sarutul pasional dintre suedeza Magdalena Eriksson și daneza Pernille Harder de la CM 2019. „Pentru a se califica la Cupa Mondiala, Suedia a eliminat Danemarca, al carei capitan de echipa, Pernille Harder, este iubita jucatoarei suedeze Magdalena Eriksson.…

- Mai mult decat un sarut. Eriksson-Harder, iubite desparțite de un Mondial. Poveste de iubire in fotbal. Pentru a se califica la Cupa Mondiala de fotbal, Suedia a eliminat Danemarca, la care iubita ei este capitan. Acum, urmarește competiția imbracata in tricoul naționalei rivale. Vremea blatului dintre…

- Nationalele Italiei si Olandei s-au calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Franta. Olanda, campioana Europei, a invins echipa Japoniei cu scorul de 2-1, la Rennes, si si-a luat astfel revansa in fata niponelor, care castigau meciul direct din optimile CM 2015.…

- Echipa Germaniei este prima calificata in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Franta, dupa ce a invins Nigeria cu scorul de 3-0, sambata, la Grenoble, in optimile de finala. Capitanul Alexandra Popp a deschis scorul (20), Sara Daebritz a majorat diferenta (27), din penalty,…

- Selectionata Statelor Unite a ocupat primul loc in Grupa F a Cupei Mondiale feminine de fotbal din Franta, gratie victoriei reusite in derby-ul cu Suedia, de joi, de la Le Havre, cu scorul de 2-0, transmite AFP. Marea favorita a competitiei a deschis scorul rapid, in min. 3, prin Lindsey…

- Selectionata Canadei, aflata pe locul 4 in clasamentul FIFA, a invins reprezentativa Camerunului cu scorul de 1-0, luni, la Montpellier, intr-un meci din Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal feminin din Franta.